„Lassan haladunk, de még nem hoztunk döntést” – Szoboszlai a szerződéshosszabbításról
A New York Times égisze alatt működő sportportál liverpooli különtudósítója, James Pearce által jegyzett anyag szerint a klub hajlik arra, hogy az elmúlt évek remek teljesítménye nyomán a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel hosszabbítsák meg a 2028-ig szóló kontraktust. A cikk azt is megjegyzi, hogy a Liverpoolnál úgy tekintenek Szoboszlaira, mint a klub következő csapatkapitányára Virgil van Dijk után. A tárgyalások tényét maga Szoboszlai is megerősítette az említett forrásnak, de leszögezte, hogy konkrét döntés egyelőre nem született.
„Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan mennek a dolgok a futballban, s ezt mindenkinek figyelembe kell vennie – fogalmazott Szoboszlai Dominik. – A dolgok lassan haladnak előre, de döntést még nem hoztunk. Én edzésről edzésre, hétről hétre haladok előre, igyekszem a legjobbamat nyújtani a csapatért és a szurkolóinkért. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Valóban tárgyalóasztalhoz ültünk, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy még nem hoztunk döntést.”
Szoboszlai Dominik a jelenlegi idényben 29 tétmeccsnél jár a Liverpool színeiben, ezeken hat gólt, illetve öt gólpassz a mérlege.
|A Marokkóban rendezett afrikai kontinensviadal után visszatért a Liverpool labdarúgócsapatához az egyiptomi Mohamed Szalah, és már részt vett a keddi edzésen. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa szombaton válogatottjával elveszítette a bronzmérkőzést Nigériával szemben, ő volt az első egyiptomi, aki a 11-es párbajban hibázott. A 33 éves csatár kedden tréningezett ugyan, de nem biztos, hogy szerdán pályára lép az Oympique Marseille otthonában sorra kerülő Bajnokok Ligája-találkozón. Arne Slot vezetőedző jelezte, meg kell beszélniük, hogy játszik-e a következő összecsapáson. Az Afrikai Nemzetek Kupája előtt Szalah helye bizonytalanná vált a Liverpoolban, emiatt nyilvánosan kritizálta klubját, és az is felmerült, hogy esetleg – már szezon közben – távozik a Premier League címvédőjétől. (MTI)
Újabb változás az élen, sem a Real Madrid sem a Liverpool nincs az első ötben – íme, a frissített BL-erősorrend