„Lassan haladunk, de még nem hoztunk döntést” – Szoboszlai a szerződéshosszabbításról

A New York Times égisze alatt működő sportportál liverpooli különtudósítója, James Pearce által jegyzett anyag szerint a klub hajlik arra, hogy az elmúlt évek remek teljesítménye nyomán a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel hosszabbítsák meg a 2028-ig szóló kontraktust. A cikk azt is megjegyzi, hogy a Liverpoolnál úgy tekintenek Szoboszlaira, mint a klub következő csapatkapitányára Virgil van Dijk után. A tárgyalások tényét maga Szoboszlai is megerősítette az említett forrásnak, de leszögezte, hogy konkrét döntés egyelőre nem született.

„Boldog vagyok itt, de tudjuk, hogyan mennek a dolgok a futballban, s ezt mindenkinek figyelembe kell vennie – fogalmazott Szoboszlai Dominik. – A dolgok lassan haladnak előre, de döntést még nem hoztunk. Én edzésről edzésre, hétről hétre haladok előre, igyekszem a legjobbamat nyújtani a csapatért és a szurkolóinkért. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Valóban tárgyalóasztalhoz ültünk, de csak annyi biztosat tudok mondani, hogy még nem hoztunk döntést.”

Szoboszlai Dominik a jelenlegi idényben 29 tétmeccsnél jár a Liverpool színeiben, ezeken hat gólt, illetve öt gólpassz a mérlege.