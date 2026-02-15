Nemzeti Sportrádió

NS-klub: Varga Csaba, lapunk tudósítója rangos elismerésben részesült Szolnokon

CS. M.CS. M.
2026.02.15. 10:53
Fotó: Mészáros János
Címkék
tudósítók Nemzeti Sport NS-klub
Varga Csaba sportújságíró a Szolnok város bajnokainak díjátadóján vehette át a rangos Kővári Tamás-díjat több évtizedes munkájáért.

 

Varga Csaba – aki 25 éve a Nemzeti Sport tudósítója – vehette át a rangos Kővári Tamás-díjat a Szolnok város felnőtt magyar bajnokainak és nem olimpiai sportágakban szereplő bajnokainak díjátadó ünnepségén.
A díjat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnok Város Jövője Közalapítvány ítéli oda azoknak a szakembereknek, akik hosszú éveken át kiemelkedően hozzájárulnak a város sportéletének dokumentálásához és népszerűsítéséhez – olvasható az Új Néplap és a szoljon.hu hírében.   

Varga újságírói pályafutását a Szolnoki Néplapnál kezdte, majd a Jászkun Krónikánál folytatta, jelenleg pedig az Új Néplap sportrovatának aktív közreműködője. Kiemelten a kosárlabda, vízilabda  és labdarúgó mérkőzések tudósításában nyújtott mindig korrekt és alapos tájékoztatást, évtizedek óta a Nemzeti Sport helyi tudósítója, a Szolnok Tv sportszakértője. 

Nemcsak újságíróként, hanem civilként is aktív: egyik alapítója a Kővári Tamás az Egészséges Életért civil szervezetnek, amelynek húsz éven át kuratóriumi titkára volt. Társszerkesztője a Szolnoki MÁV SE és az Olajozott Aranyeső című sportkiadványoknak, így szakmai és közösségi tevékenységével egyaránt jelentős nyomot hagyott a város sporttörténetében.

 

