NS-klub: Varga Csaba, lapunk tudósítója rangos elismerésben részesült Szolnokon

Varga Csaba – aki 25 éve a Nemzeti Sport tudósítója – vehette át a rangos Kővári Tamás-díjat a Szolnok város felnőtt magyar bajnokainak és nem olimpiai sportágakban szereplő bajnokainak díjátadó ünnepségén.

A díjat a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnok Város Jövője Közalapítvány ítéli oda azoknak a szakembereknek, akik hosszú éveken át kiemelkedően hozzájárulnak a város sportéletének dokumentálásához és népszerűsítéséhez – olvasható az Új Néplap és a szoljon.hu hírében.

Varga újságírói pályafutását a Szolnoki Néplapnál kezdte, majd a Jászkun Krónikánál folytatta, jelenleg pedig az Új Néplap sportrovatának aktív közreműködője. Kiemelten a kosárlabda, vízilabda és labdarúgó mérkőzések tudósításában nyújtott mindig korrekt és alapos tájékoztatást, évtizedek óta a Nemzeti Sport helyi tudósítója, a Szolnok Tv sportszakértője.

Nemcsak újságíróként, hanem civilként is aktív: egyik alapítója a Kővári Tamás az Egészséges Életért civil szervezetnek, amelynek húsz éven át kuratóriumi titkára volt. Társszerkesztője a Szolnoki MÁV SE és az Olajozott Aranyeső című sportkiadványoknak, így szakmai és közösségi tevékenységével egyaránt jelentős nyomot hagyott a város sporttörténetében.