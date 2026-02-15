Téli olimpia: Dél-Amerika első aranyérmesének fogalma sincs, hogyan lett alpesi síelő

Elmondása szerint az alpesi síelés Norvégiában olyan, mint a futball Brazíliában, de esetében ez nem így volt.

„Szülőhazámban azt mondják, hogy a norvégok síléccel a lábukon születnek, de ez rám nem volt igaz. Én a futballt részesítettem előnyben, s Ronaldinho volt a kedvencem. Az első szerelmem a futball volt, nem a síelés, fogalmam sincs, hogyan lettem alpesi síelő” – mesélte.

Mostani aranyérméhez még újabb medált tehet hozzá, mivel hétfőn műlesiklásban is indul.