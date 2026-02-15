Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Dél-Amerika első aranyérmesének fogalma sincs, hogyan lett alpesi síelő

2026.02.15. 10:20
Lucas Pinheiro Braathen (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Lucas Pinheiro Braathen
Egy brazil síelő vagyok, aki a szívéből fakadó brazil erővel versenyezve lett olimpiai bajnok – nyilatkozta Lucas Pinheiro Braathen az ESPN tévécsatornának, miután nemcsak Brazília, de egész Dél-Amerika történetének első téli ötkarikás aranyérmesévé lépett elő szombaton a férfi óriás-műlesiklás megnyerésével.

A sikert a bormiói pályán érte el az édesanyja révén brazil, édesapja ágán norvég sportoló, aki Oslóban született, és szülei válása után költözött a dél-amerikai országba. A 25 éves Pinheiro Braathen, aki az olimpiai megnyitón a brazilok zászlóvivője volt, 2022-ben, Pekingben még Norvégiát képviselte, de aztán szponzorációs kérdésekben összetűzésbe került a norvég szövetséggel, majd egy évre felhagyott a síeléssel. A versenyzéshez már brazilként tért vissza, s az első világkupa-sikerét követően most történelmi aranyérmet nyert.

 

Téli olimpia 2026
10 órája

Már 17 országnak van aranyérme a téli olimpián

Brazília megnyerte története első aranyát, Norvágia már 10 elsőségnél jár.

Elmondása szerint az alpesi síelés Norvégiában olyan, mint a futball Brazíliában, de esetében ez nem így volt.

„Szülőhazámban azt mondják, hogy a norvégok síléccel a lábukon születnek, de ez rám nem volt igaz. Én a futballt részesítettem előnyben, s Ronaldinho volt a kedvencem. Az első szerelmem a futball volt, nem a síelés, fogalmam sincs, hogyan lettem alpesi síelő” – mesélte.

Mostani aranyérméhez még újabb medált tehet hozzá, mivel hétfőn műlesiklásban is indul.

Ezek is érdekelhetik