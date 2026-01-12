Nemzeti Sportrádió

Női kézi: hosszabbított világbajnok szélsőjével a Győr – hivatalos

2026.01.12. 09:13
Emilie Hovden (balra) 2028-ig biztosan marad, ezt Fata Edina (jobbra) is kijelentette (Fotó: Győri Audi ETO KC)
női kézilabda Győri Audi ETO KC szerződéshosszabbítás Emilie Hovden
A klub hétfő reggeli közleménye szerint újabb két évvel meghosszabbította szerződését a Győri Audi ETO KC világbajnok norvég jobbszélsője, Emilie Hovden, aki 2028-ig kötelezte el magát a zöld-fehérekhez.

Új szerződést kötött Emilie Hovdennel a Győri Audi ETO KC, így a világbajnok norvég jobbszélső 2028 nyaráig erősíti a győri együttest. A 29 éves kézilabdázó 2023-ban érkezett a dán Viborgtól, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak.

Hovden nemcsak gólerős játékával, hanem gyorsaságával, munkabírásával és hozzáállásával is bizonyította, hogy fontos pillére az ETO-nak, hazai és nemzetközi porondon egyaránt. A szakmai stáb stabilan számít rá, hiszen megbízható teljesítményt nyújt, miközben folyamatos fejlődést mutat.

„Emilie szerződéshosszabbítása tökéletesen illeszkedik klubunk koncepciójába. Rendkívül érett játékos, aki minden edzésen és mérkőzésen maximális elkötelezettséggel dolgozik, ráadásul személyisége is teljes mértékben passzol az ETO-család értékrendjébe” – fogalmazott Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Kézilabda
2026.01.10. 17:34

A Metz otthonában is győzött, továbbra is hibátlan az ETO a női kézilabda BL-ben

A második félidő végére feljavuló kapusteljesítményének köszönhetően az ETO három góllal győzött Franciaországban. A Metz több mint két év után kapott ki hazai BL-mérkőzésen.

A szélső eddig 90 mérkőzésen lépett pályára a Győr színeiben, ezeken 246 gólt szerzett, és a klub bízik benne, hogy a következő években is kulcsszerepet játszik majd a további sikerek elérésében.

„Nagyon boldog, büszke és hálás vagyok, hogy meghosszabbíthattam a szerződésemet az ETO-val. Nap mint nap az álmomat élem, amikor edzésekre és mérkőzésekre készülhetek ezzel a fantasztikus csapattal, az edzőkkel és a stábbal. Otthon érzem magam a városban, imádok itt élni, miközben Európa legjobb klubjában kézilabdázhatok. A szurkolók is elképesztőek; az a hangulat, amit teremtenek, valóban egyedülálló” – fejtette ki gondolatait Hovden.

 

