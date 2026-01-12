Női kézi: hosszabbított világbajnok szélsőjével a Győr – hivatalos

Új szerződést kötött Emilie Hovdennel a Győri Audi ETO KC, így a világbajnok norvég jobbszélső 2028 nyaráig erősíti a győri együttest. A 29 éves kézilabdázó 2023-ban érkezett a dán Viborgtól, és rövid idő alatt meghatározó szereplőjévé vált a csapatnak.

Hovden nemcsak gólerős játékával, hanem gyorsaságával, munkabírásával és hozzáállásával is bizonyította, hogy fontos pillére az ETO-nak, hazai és nemzetközi porondon egyaránt. A szakmai stáb stabilan számít rá, hiszen megbízható teljesítményt nyújt, miközben folyamatos fejlődést mutat.

„Emilie szerződéshosszabbítása tökéletesen illeszkedik klubunk koncepciójába. Rendkívül érett játékos, aki minden edzésen és mérkőzésen maximális elkötelezettséggel dolgozik, ráadásul személyisége is teljes mértékben passzol az ETO-család értékrendjébe” – fogalmazott Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.