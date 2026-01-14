Két kulcsjátékossal szerződést hosszabbított az NB II-es Vasas
„Uram János stabil teljesítményt nyújtott az őszi szezonban, 593 perces kapott gól nélküli sorozata és lélektanilag fontos pillanatokban bemutatott bravúrjai mellett végig higgadtan és megbízhatóan őrizte csapatunk kapuját. Girsik Attila a Kubala Akadémia saját nevelésű játékosai közül jelenleg az egyik legnagyobb értékünk, a fiatalszabálynak is megfelelő életkorától függetlenül alanyi jogon is helyet követelhet magának csapatunkban bátor, motivált, csupaszív játékával, nagy munkabírásával, melyek mellett fontos és látványos gólokat is szerzett. A Sportsbase indexálási mutatói alapján jobboldali szélső védőként az egész NB II őszi szezonjának egyik legjobb teljesítményét nyújtotta” – mondta a klubhonlapon a hosszabbításokkal kapcsolatban Nagy Miklós, a Vasas FC sportigazgatója.
Mindkét játékos egyaránt 2029. június 30-ig kötelezte el magát a Vasashoz.
„Nagyon boldog vagyok és örülök, hogy meghosszabbíthattam a szerződésem a Vasassal – ecsetelte Girsik Attila. – Főként azért, mert 14 éves korom óta ehhez a klubhoz tartozom, rengeteg szép pillanatot élhettem már át a Fáy utcában – itt lettem korosztályos válogatott, itt írtam alá az első hivatásos szerződésemet, itt mutatkoztam be a felnőtt futballban, amelyben immáron a harmadik idényémet töltöm. Az elmúlt félév nagyon jól sikerült a számomra, ez pedig motivációt ad a tavaszra, valamint arra is, hogy még keményebben dolgozzak, hogy a következő idényben már az élvonalban bizonyíthassak.”
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Vasas hosszú távra tervez velem, ezért amikor felmerült a hosszabbítás lehetősége, hamar sikerült megegyeznünk – mondta Uram János. – Az őszi menetelésünk és a kapott gól nélküli mérkőzések is nagy lökést adtak, bízom benne, hogy minimum hasonló sorozatra tavasszal is képesek leszünk és a következő szezonban már az élvonalban szerepelhetek a csapattal.”
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL
Érkezett: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönből vissza)
Távozott: –