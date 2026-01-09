Kezet rázhat magával – Bodnár Zalán jegyzete

Arról jutottak most eszembe ezek a mondatok, hogy a lapunknak interjút adó Balogh Norbert kísértetiesen hasonló gondolatokat fogalmazott meg, amikor Zombori András kérdésére, nem érzi-e úgy, maradt kiaknázatlan lehetőség a pályafutásában, így felelt: „Ha visszatekintek, honnan indultam, kezet rázok magammal, és azt mondom, szép volt, Norbi! Van egy mondás, amely szerint aki a porból emelkedik fel, annak minden lépés nyereség, aki a magasból zuhan alá, annak minden méter veszteség. A nulláról indultam, egyedül, baráti szívességek, futballista családi háttér nélkül, és sohasem adtam fel!”

Sok a hasonlóság, a saját szintjükön. Neymar a brazil favelák borzalmas világából érkezett, és lett a legnagyobb klubok játékosa, máig rekordot jelent a 222 millió eurós átigazolása a Barcelonából a PSG-be, nyert Bajnokok Ligáját is. Nem kell büszkének lennie magára? Dehogynem! Még ha az is igaz, hogy 33 évesen nem levezetnie kellene odahaza, hanem Barcelona-szintű klubokban futballoznia. A cigánysorból kiemelkedő Balogh Norbertet 19 évesen csaknem két és fél millió euróért szerződtette a Palermo. Ilyen berobbanás után talán azt gondoljuk, csalódás, hogy a most 29 éves csatár nem a Serie A-ban rúgja a gólokat, hanem abban bízik, hogy jó téli felkészülés után szerződteti a Kisvárda Master Good. De belegondolva: mit adnánk érte, ha csak egyetlen percre felölthettük volna a Palermo felnőttcsapatának a mezét? Vagy ha egy nap a fiam a Palermo labdarúgója lenne, bevallom, nem volna nálam büszkébb apuka a világon.

Úgyhogy bírálat helyett szurkoljunk neki, hogy Révész Attila keze alatt visszatérjen a sikerek útjára, és legyen még néhány igazán jó éve a pályafutásában! De ha nem is így alakul, akkor sem lesz alaptalan, hogy azt mondja magának: szép volt, Norbi!

