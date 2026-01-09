Nemzeti Sportrádió

Kezet rázhat magával – Bodnár Zalán jegyzete

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 06:36
Címkék
jegyzet NS-vélemény Balogh Norbert Neymar

Sok sportoló pályafutása kapcsán vetődik fel a kérdés: félig tele vagy félig üres a pohár? Nyilván lehet nézni innen is, onnan is. A brazil futballsztár, Neymar például nem futotta be azt a pályát, amit jósoltak neki, számos nagy sikere mellett nem lett világbajnok, nem lett aranylabdás, nem ért fel hivatása legmagasabb csúcsaira. De egyszer azt mondta ezzel kapcsolatban: „Én vagyok Neymar, ki az, aki nem cserélne velem? Jó futballista vagyok, híres vagyok, és sok a pénzem.” A maga módján igaza van. 

Labdarúgó NB I
4 órája

Balogh Norbert: Egyedül, szívességek nélkül indultam a nulláról

Hétfő óta újra az őt korábban már alkalmazó Kisvárda Master Gooddal készül.

 

Arról jutottak most eszembe ezek a mondatok, hogy a lapunknak interjút adó Balogh Norbert kísértetiesen hasonló gondolatokat fogalmazott meg, amikor Zombori András kérdésére, nem érzi-e úgy, maradt kiaknázatlan lehetőség a pályafutásában, így felelt: „Ha visszatekintek, honnan indultam, kezet rázok magammal, és azt mondom, szép volt, Norbi! Van egy mondás, amely szerint aki a porból emelkedik fel, annak minden lépés nyereség, aki a magasból zuhan alá, annak minden méter veszteség. A nulláról indultam, egyedül, baráti szívességek, futballista családi háttér nélkül, és sohasem adtam fel!”

Sok a hasonlóság, a saját szintjükön. Neymar a brazil favelák borzalmas világából érkezett, és lett a legnagyobb klubok játékosa, máig rekordot jelent a 222 millió eurós átigazolása a Barcelonából a PSG-be, nyert Bajnokok Ligáját is. Nem kell büszkének lennie magára? Dehogynem! Még ha az is igaz, hogy 33 évesen nem levezetnie kellene odahaza, hanem Barcelona-szintű klubokban futballoznia. A cigánysorból kiemelkedő Balogh Norbertet 19 évesen csaknem két és fél millió euróért szerződtette a Palermo. Ilyen berobbanás után talán azt gondoljuk, csalódás, hogy a most 29 éves csatár nem a Serie A-ban rúgja a gólokat, hanem abban bízik, hogy jó téli felkészülés után szerződteti a Kisvárda Master Good. De belegondolva: mit adnánk érte, ha csak egyetlen percre felölthettük volna a Palermo felnőttcsapatának a mezét? Vagy ha egy nap a fiam a Palermo labdarúgója lenne, bevallom, nem volna nálam büszkébb apuka a világon.

Úgyhogy bírálat helyett szurkoljunk neki, hogy Révész Attila keze alatt visszatérjen a sikerek útjára, és legyen még néhány igazán jó éve a pályafutásában! De ha nem is így alakul, akkor sem lesz alaptalan, hogy azt mondja magának: szép volt, Norbi!

A NEMZETI SPORT MUNKATÁRSAINAK TOVÁBBI VÉLEMÉNYCIKKEIT ITT OLVASHATJA!

 

jegyzet NS-vélemény Balogh Norbert Neymar
Legfrissebb hírek

Balogh Norbert: Egyedül, szívességek nélkül indultam a nulláról

Labdarúgó NB I
4 órája

A regeneráció szerepe az élsportban; Balogh Norbert a Kisvárdával készül

E-újság
10 órája

Török kávé – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2026.01.07. 23:30

Jászu! – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.01.06. 23:06

A jobb és a bal kéz esete – Vincze Szabolcs jegyzete

Angol labdarúgás
2026.01.05. 23:15

Van, ami (egyelőre) változatlan – Szeleczki Róbert jegyzete

Egyéb egyéni
2026.01.04. 23:41

Üllői úti alkotó folyamat – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.01.03. 23:54

Valami hiányzik – Thury Gábor jegyzete

Légiósok
2026.01.02. 23:56
Ezek is érdekelhetik