Infantino az Afrika-kupa botrányáról: Veszélyes, ha nem tartjuk tiszteletben a bírói ítéleteket

2026.01.19. 13:48
Gianni Infantino szerint a játékosoknak példát kell mutatniuk (Fotó: Getty Images)
szenegáli labdarúgó-válogatott Afrikai Labdarúgó-szövetség Afrikai Nemzetek Kupája Gianni Infantino
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), elnöke, Gianni Infantino elfogadhatatlannak nevezte az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjén történteket, miután a szenegáli játékosok és stábtagok nagy része tiltakozásként levonult a pályáról. A kaotikus finálét végül Szenegál nyerte meg Marokkó ellen hosszabbításban.

Botrányos jelenetek árnyékolták be az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét vasárnap este Rabatban. A Marokkó–Szenegál döntő rendes játékidejének hosszabbításában, 0–0-s állásnál a játékvezető VAR-ellenőrzés után tizenegyest ítélt a házigazdák javára, ami heves tiltakozást váltott ki a szenegáliakból.

A szenegáli válogatott több játékosa és a szakmai stáb egy része percekre elhagyta a pályát, miközben a lelátón is elszabadultak az indulatok: egyes szenegáli szurkolók összetűzésbe kerültek a marokkói biztonsági személyzettel, több helyen székeket is dobáltak. A mérkőzés közel húsz percre félbeszakadt.

A játék végül folytatódott, a marokkói Brahim Díaz azonban gyengén elvégzett „panenkás” tizenegyesét Édouard Mendy kapus könnyedén védte. A hosszabbítás negyedik percében Pape Gueye látványos gólt szerzett, amellyel Szenegál 1–0-ra megnyerte a döntőt a 66 526 néző előtt rendezett mérkőzésen.

Minden más foci
16 órája

Büntető, botrány, Brahim Díaz-hiba – Szenegál az öltözőből visszatérve verte meg Marokkót az Afrika-kupa döntőjében

A Real Madrid játékosa hiába lett a torna gólkirálya, a rendes játékidő ráadásában elrontotta a Panenka-módra elvégzett tizenegyest.

A történtek után Gianni Infantinónak is megvolt a markáns véleménye.

„Határozottan elítéljük egyes szurkolók, valamint néhány szenegáli játékos és stábtag viselkedését. Elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen módon hagyja el a játékteret, és az erőszaknak sincs helye a futballban”fogalmazott a FIFA elnöke.

A futball lényegét veszélyezteti, ha nem tartjuk tiszteletben a bírói ítéleteket. A játékosok felelőssége, hogy példát mutassanak a stadionban és világszerte milliók előtt.

Infantino ugyanakkor külön kiemelte Marokkó kiváló rendezését, amely fontos főpróbának számít a 2030-as világbajnokság előtt, amelynek az afrikai ország társrendezője lesz.

A marokkói szövetségi kapitány, Valid Regragui viszont aggodalmát fejezte ki az afrikai futball nemzetközi megítélése miatt:

Az a kép, amelyet az afrikai futballról mutattunk, inkább szégyenteljes volt. Több mint tíz percig állt a játék, miközben az egész világ figyelt.

Valid Regragui (balra) nyersen fogalmazott a történtekről (Fotó: Getty Images)

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) szintén elítélte a „nem megfelelő viselkedést”, és közölte: minden felvételt átvizsgálnak, az ügyet pedig a fegyelmi testületek elé terjesztik.

A szenegáliak részéről Pape Gueye elmondta, a levonulás oka az igazságtalanság érzése volt, mivel korábban egy vitatható góljukat érvénytelenítették, amelynél szerintük a játékvezető nem vette igénybe a VAR-t. Hozzátette: Sadio Mané – aki végig a pályán maradt – kérte társait a visszatérésre.

A szövetségi kapitány, Pape Thiaw később elismerte hibáját: „Utólag beláttam, hogy nem kellett volna azt kérnem a játékosoktól, hogy vonuljanak le. Ezért elnézést kérek.”

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
DÖNTŐ
SZENEGÁL–MAROKKÓ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után
Rabat. Vezette: Jean-Jacques Ndala (Kongói DK-beli)
SZENEGÁL: E. Mendy – A. Mendy (Seck, 77.), M. Sarr, Niakhaté, E. Diouf (Jakobs, 105.) – Camara (I. Sarr, 77.), I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye (Mbaye, 77.), Jackson (C. Ndiaye, 90+3.), Mané
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Aguerd, Maszina (El-Jamik, 89.), Mazraui (Igaman, 98.) – El-Hanusz (Targhallin, 80.), El-Ajnaui, Szaibari (Szalah-Eddin, 90+45.) – B. Díaz (Ahomas, 98.), El-Kabi (El-Nesziri, 80.), Ezalzuli
Gólszerző: P. Gueye (94.)

