Infantino az Afrika-kupa botrányáról: Veszélyes, ha nem tartjuk tiszteletben a bírói ítéleteket

A történtek után Gianni Infantinónak is megvolt a markáns véleménye.

„Határozottan elítéljük egyes szurkolók, valamint néhány szenegáli játékos és stábtag viselkedését. Elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen módon hagyja el a játékteret, és az erőszaknak sincs helye a futballban” – fogalmazott a FIFA elnöke.

A futball lényegét veszélyezteti, ha nem tartjuk tiszteletben a bírói ítéleteket. A játékosok felelőssége, hogy példát mutassanak a stadionban és világszerte milliók előtt.

Infantino ugyanakkor külön kiemelte Marokkó kiváló rendezését, amely fontos főpróbának számít a 2030-as világbajnokság előtt, amelynek az afrikai ország társrendezője lesz.

A marokkói szövetségi kapitány, Valid Regragui viszont aggodalmát fejezte ki az afrikai futball nemzetközi megítélése miatt:

Az a kép, amelyet az afrikai futballról mutattunk, inkább szégyenteljes volt. Több mint tíz percig állt a játék, miközben az egész világ figyelt.

Valid Regragui (balra) nyersen fogalmazott a történtekről (Fotó: Getty Images)

Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) szintén elítélte a „nem megfelelő viselkedést”, és közölte: minden felvételt átvizsgálnak, az ügyet pedig a fegyelmi testületek elé terjesztik.

A szenegáliak részéről Pape Gueye elmondta, a levonulás oka az igazságtalanság érzése volt, mivel korábban egy vitatható góljukat érvénytelenítették, amelynél szerintük a játékvezető nem vette igénybe a VAR-t. Hozzátette: Sadio Mané – aki végig a pályán maradt – kérte társait a visszatérésre.

A szövetségi kapitány, Pape Thiaw később elismerte hibáját: „Utólag beláttam, hogy nem kellett volna azt kérnem a játékosoktól, hogy vonuljanak le. Ezért elnézést kérek.”

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

DÖNTŐ

SZENEGÁL–MAROKKÓ 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Rabat. Vezette: Jean-Jacques Ndala (Kongói DK-beli)

SZENEGÁL: E. Mendy – A. Mendy (Seck, 77.), M. Sarr, Niakhaté, E. Diouf (Jakobs, 105.) – Camara (I. Sarr, 77.), I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye (Mbaye, 77.), Jackson (C. Ndiaye, 90+3.), Mané

MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, Aguerd, Maszina (El-Jamik, 89.), Mazraui (Igaman, 98.) – El-Hanusz (Targhallin, 80.), El-Ajnaui, Szaibari (Szalah-Eddin, 90+45.) – B. Díaz (Ahomas, 98.), El-Kabi (El-Nesziri, 80.), Ezalzuli

Gólszerző: P. Gueye (94.)