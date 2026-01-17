Nemzeti Sportrádió

A nem tisztelt Egyiptom éremért harcolhat Marokkóban

2026.01.17. 09:56
Mohamed Szalah pályára lépése nem biztos, Omar Marmus azonban rohamozhatja a nigériai kaput (Fotó: Reuters)
Nigériával csap össze szombaton a bronzéremért a rekordgyőztes Egyiptom, melynek szövetségi kapitánya az igazságtalan lebonyolítást kárhoztatja az elődöntős kudarcért.

Szombaton Casablancában rendezik az Egyiptom–Nigéria bronzmérkőzést az Afrikai Nemzetek Kupáján. Szoboszlai Dominik klubtársa, az egyiptomi Mohamed Szalah így siker esetén éremmel térhet vissza Liverpoolba, bár a hírek szerint a meccsen nem lép pályára a csapat házi gólkirálya, aki négy találatnál jár a tornán, ezért a támadósort az africanfootball.com oldal szerint Omar Marmus, Mosztafa Mohamed és Trézéguet alkothatja.

A mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón az egyiptomi szövetségi kapitány, Hosszam Hasszan még mindig azon kesergett, hogy csapatának szerinte nehezített pályán kellett volna eljutnia a döntőig. 

„Csak két napot pihentünk, majd a harmadikon újra játszottunk – méltatlankodott az 59 éves szakvezető. – Állandóan utaztunk. Hasonlítsuk össze a többi csapat pihenőnapjait a mieinkével! Sajnálom a játékosaimat. Ellenfeleink ugyanabban a városban, ugyanabban a szállodában szállhattak meg, ugyanabban az ágyban aludhattak szinte végig a torna idején. Nekünk nem volt ilyen kényelmünk. Állandó utazástól és pihenéshiánytól szenvedtünk.”  

A korábbi csatár, aki játékosként három Afrika-kupát nyert Egyiptommal, a „fáraók” korábbi eredményeivel, a rekordot jelentő hét aranyéremmel dicsekedett: „Az idők végezetéig egyetlen válogatott sem nyer annyi Afrika-kupát, mint mi, erre fogadni merek. Egyiptom nagyszerű csapat, már csak ezért is több tisztelet járt volna nekünk.”

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
BRONZMÉRKŐZÉS, CASABLANCA
17.00: Egyiptom–Nigéria

 

Ezek is érdekelhetik