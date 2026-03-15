A magyar női válogatott hosszabbítás után verte Argentínát a selejtezőben, karnyújtásnyira a vb-szereplés

Vasárnap sorsdöntő mérkőzés várt a magyar női válogatottra a selejtező 4. fordulójában, hiszen tudtuk, ha nyerünk az argentinok ellen és utána Kanada megveri Japánt, akkor már negyedik helynél hátrébb nem végezhetünk a hatosban és 1998 után ismét ott lesz a nemzeti együttes a világbajnokságon. A feldobás előtt mindkét csapat egy győzelemmel és két vereséggel állt, Argentína meglepetésre a házigazda Törökországot győzte le, Juhász Dorkáék a japánok ellen nyertek.

Völgyi Péter szövetségi kapitány a meccs előtt másfél órával felhívta a figyelmet a dél-amerikaiak kellemetlen játékstílusára, vagyis arra, hogy ellenfelünk játékosai csípnek, rúgnak, harapnak… Hozzátette, támadásban sok betöréssel kell majd megtalálni a jó helyzeteket és a labdákkal a magasposztos játékosainkat, csapdázás esetén pedig az üresen lévőket. A DVTK edzője bízott benne, hogy csapata a legjobbját tudja nyújtani a torna feltételezhetően legfontosabb összecsapásán. Hivatalos mérkőzésen még sosem találkoztak a felek, ami pedig a nemzetközi szövetség világranglista-helyezéseket illeti, a mienk a legutóbbi rangsoroláskor a 20., a dél-amerikaiak, akik szombaton gyakorlatilag feladták a Kanada elleni összecsapásukat, amit végül 34 ponttal vesztettek el, a 27. helyen álltak. Báder Márton, a honi szövetség elnöke már a helyszínen szurkolt a női válogatottnak: a korábbi 98-szoros válogatott, négyszeres magyar bajnok center egy órával a feldobást megelőzően a pálya szélén köszöntötte a csapatot és a stábot, majd a Nemzeti Sportnak elmondta, várható volt, hogy nem Kanadával és Ausztráliával leszünk harcban, s hogy a japánok elleni sikernek örült és bízik benne, hogy Argentínát is legyőzzük, s ott leszünk a világbajnokságon.

Aho Nina hármassal kezdtünk, Florencia Chagas válaszolt két mezőnykosárral, aztán büntetők, máris négy pontos hátrány voltunk. Először lett a kezdőcsapat tagja Török Ágnes, a Pécs magasbedobója, de első három dobása nem sikerült – közben alapvetően sok hiba jellemezte a mérkőzést, amit írhattunk a tét rovására. Az argentinok diktálták a tempót és vezettek, aztán Dombai Réka hárompontosával egy pontra zárkóztunk, majd Takács-Kiss Virág büntetőjével kiegyenlítettünk a 9. percben. Időnként elképesztő földharccá alakult a mérkőzés, közben sajnos nem tudtuk jól kihasználni magassági fölényünket a palánkok alatt és az első negyedben 19 dobásunkból mindössze négy ért célba.

A 13. percben nyolc pontra nőtt a különbség, Völgyinek magához kellett rendelnie a csapatot. A lejtmenet folytatódott, Chagas harmadik távolijával 11-gyel jártak előrébb a dél-amerikaiak, akik annyival voltak jobbak nálunk, hogy kevesebbet hibáztak… Gregorio Martinez, a kék mezesek szövetségi kapitánya kapott technikai hibát reklamálásért, Dubei Debóra bedobta a büntetőt és Juhász Dorka is dobott egy ziccert, vagyis hamar visszakapaszkodtunk előbb hat, majd három pontra. Aztán az egyre jobban magára találó Lelik Réka pontjaival az első perc után a 20.-ban újra mi vezettünk, még ha csak pár másodpercre is.

Fordulást követően Varga Alíz dobott szép hármast, Lelik ziccerezett, vagyis jól kezdtünk, de elhúzni nem sikerült, mi több, a jól játszó Gretter révén fordítottak az argentinok a 27. percben. A negyed végén ismét bosszankodhattunk, a mindössze 15 másodperce parkettre lépő Leila Raviolo dudaszós triplájával ért véget a játékrész.

Nem estünk kétségbe, Juhász első hármasával már újra mi vezettünk négy ponttal a 33. percben, fordulatos és kemény, harcos volt a meccs. Az idegek harca volt már ez, főleg a végjátékban: 21 másodperccel a vége előtt Victoria Gauna kettesével sajnos Argentína vezetett két ponttal. Takács-Kiss Virág betört, duplát szerzett, miközben személyi hibát követtek el ellene. A mérkőzésen addig 4/8-as mutatóval álló spanyol Salamanca centere, a válogatott csapatkapitánya, elrontotta a dobást, s a lepattanóharc után a labdát a dél-amerikaiaknak ítélték a bírók a videózás után, azaz a győzelem helyett még egy jó védekezés kellett a túlórához is. 1.1 másodperc maradt, de az ellenfél nem jutott dobáshoz a dudaszó előtt, így jöhetett a hosszabbítás.

Amelynek utolsó percére öt pontos előnyt szereztünk, kevesebbet rontottunk, mint az ellenfél, koncentráltabbak voltunk, s Lelik vezetésével talán jobban is hittünk a győzelemben, mint az ekkorra már idegileg kikészülő argentinok, akik kapitányát a második technikai hibája után kiállították. Legyen ez az ő bajuk, mi pedig megtettük a második nagy lépést a kvalifikáció felé! Amennyiben a forduló második meccsén Kanada győz, akkor válogatottunk ott lesz a berlini világbajnokságon.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

4. FORDULÓ

Magyarország–Argentína 92–81 (13–16, 23–21, 18–20, 23–20, 15–4) – hosszabbítás után

Részletes jegyzőkönyv később.

1. Ausztrália 3 3 – 243–194 +49 6 2. MAGYARORSZÁG 4 2 2 280–292 –12 6 3. Törökország 3 2 1 201–195 +6 5 4. Kanada 3 2 1 219–165 +54 5 5. Argentína 4 1 3 246–313 –67 5 6. Japán 3 – 3 203–233 –30 3 Az állás

A csoport első négy helyezettje jut ki a németországi világbajnokságra.

TOVÁBBAI PROGRAM

15.30: Kanada–Japán

18.30: Törökország–Ausztrália

Kedd

12.30: Japán–Argentína

15.30: Ausztrália–Kanada

18.30: Törökország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!