Doppingvétség miatt eltiltották a férfi 100 méter 2022-es világbajnokát

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.07. 10:38
Fred Kerley (Fotó: Getty Images)
Fred Kerley Enhanced Games eltiltás dopping
Doppingvétség miatt jövő nyárig eltiltották Fred Kerley-t, a férfi 100 méteres síkfutás 2022-es világbajnokát. A sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (AIU) indoklása szerint a 30 éves atléta 2024 májusa és decembere között három versenyen kívüli doppingellenőrzést is elmulasztott, és ezzel – a szabályzat értelmében – megtagadta a holléti adatai megadását. Eltiltása 2027. augusztus 11-ig szól.

Ügyvédjeinek augusztusi közleménye szerint Kerley-től több esetben valóban nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja alapján ezek nem az ő hibájából történtek.

„Kerley vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy – vagy több – esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest észszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt” – írták tavaly.

Kerley a tokiói olimpián ezüstérmes, a párizsi ötkarikás játékokon bronzérmes volt 100 méteren, 2022-ben pedig megnyerte a világbajnokságot. A 2023-as budapesti vb-n az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert. Tavaly szeptemberben jelentette be, hogy elindul a május 24-én Las Vegasban sorra kerülő „doppingolimpián”.

Az Enhanced Games elnevezésű multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatásával rendezik meg. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat – így például az atlétikát, a súlyemelést, az úszást – magában foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket is használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében. A győztesek félmillió dollárt kaphatnak, a világcsúcsot döntők pedig egymillió dolláros jutalommal számolhatnak.

 

