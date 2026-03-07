Doppingvétség miatt eltiltották a férfi 100 méter 2022-es világbajnokát

Ügyvédjeinek augusztusi közleménye szerint Kerley-től több esetben valóban nem tudtak mintát venni az ellenőrök, ugyanakkor az atléta álláspontja alapján ezek nem az ő hibájából történtek.

„Kerley vitatja a holléti információkkal kapcsolatos doppingellenes szabályok megsértésére vonatkozó állítást, mert határozottan úgy véli, hogy az állítólagos elmulasztott tesztjei közül egy – vagy több – esetben nem volt gondatlan, hanem a doppingellenőr nem tette meg a körülményekhez képest észszerű lépéseket annak érdekében, hogy a kijelölt helyen megtalálja őt” – írták tavaly.

Kerley a tokiói olimpián ezüstérmes, a párizsi ötkarikás játékokon bronzérmes volt 100 méteren, 2022-ben pedig megnyerte a világbajnokságot. A 2023-as budapesti vb-n az elődöntőben kiesett, viszont az amerikai 4x100 méteres váltóval aranyérmet nyert. Tavaly szeptemberben jelentette be, hogy elindul a május 24-én Las Vegasban sorra kerülő „doppingolimpián”.

Az Enhanced Games elnevezésű multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatásával rendezik meg. A szervezők elképzelése szerint a több sportágat – így például az atlétikát, a súlyemelést, az úszást – magában foglaló játékokon, de már azt megelőzően is a sportolók orvosi ellenőrzés mellett tiltott szereket is használhatnak a teljesítményük fokozása érdekében. A győztesek félmillió dollárt kaphatnak, a világcsúcsot döntők pedig egymillió dolláros jutalommal számolhatnak.