Eto’o négymeccses eltiltást kapott az ANK-n történtek miatt

A kameruniak pénteken 2–0-ra kikaptak a házigazda Marokkótól a negyeddöntőben, és a 44 éves korábbi sztár heves mutogatással kommentálta a játékvezető ítéleteit. Az incidensnek szemtanúja volt Patrice Motsepe, az afrikai szövetség vezetője is.

A 118-szoros válogatott korábbi csatárnak az eltiltás mellett 20 ezer dolláros pénzbírságot is fizetnie kell.

Eto’o 2000-ben és 2002-ben is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, olimpiai bajnoknak mondhatja magát, emellett az FC Barcelonával kétszer, az Internazionaléval egyszer hódította el a Bajnokok Ligája-serleget.