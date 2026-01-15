Eto’o négymeccses eltiltást kapott az ANK-n történtek miatt

Négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott Samuel Eto’o, a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája negyeddöntőjében búcsúzott Kamerun szövetségi elnöke.
A kameruniak pénteken 2–0-ra kikaptak a házigazda Marokkótól a negyeddöntőben, és a 44 éves korábbi sztár heves mutogatással kommentálta a játékvezető ítéleteit. Az incidensnek szemtanúja volt Patrice Motsepe, az afrikai szövetség vezetője is.
A 118-szoros válogatott korábbi csatárnak az eltiltás mellett 20 ezer dolláros pénzbírságot is fizetnie kell.
Eto’o 2000-ben és 2002-ben is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, olimpiai bajnoknak mondhatja magát, emellett az FC Barcelonával kétszer, az Internazionaléval egyszer hódította el a Bajnokok Ligája-serleget.
Afrika futball-lelke – Csinta Samu publicisztikája
2026.01.07.
