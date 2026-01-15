Nemzeti Sportrádió

Eto’o négymeccses eltiltást kapott az ANK-n történtek miatt

Vágólapra másolva!
2026.01.15. 12:38
Fotó: Getty Images
Címkék
Samuel Eto'o ANK Kamerun Afrikai Nemzetek Kupája
Négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott Samuel Eto’o, a labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája negyeddöntőjében búcsúzott Kamerun szövetségi elnöke.

A kameruniak pénteken 2–0-ra kikaptak a házigazda Marokkótól a negyeddöntőben, és a 44 éves korábbi sztár heves mutogatással kommentálta a játékvezető ítéleteit. Az incidensnek szemtanúja volt Patrice Motsepe, az afrikai szövetség vezetője is.

A 118-szoros válogatott korábbi csatárnak az eltiltás mellett 20 ezer dolláros pénzbírságot is fizetnie kell.

Eto’o 2000-ben és 2002-ben is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, olimpiai bajnoknak mondhatja magát, emellett az FC Barcelonával kétszer, az Internazionaléval egyszer hódította el a Bajnokok Ligája-serleget.

 

Samuel Eto'o ANK Kamerun Afrikai Nemzetek Kupája
Legfrissebb hírek

ANK: Marokkó tizenegyespárbajban nyert a második elődöntőben

Minden más foci
13 órája

ANK: megvan az első finalista – Szalahék kikaptak

Minden más foci
17 órája

Afrika négy nagycsapata egymás ellen vív meg a döntőért

Minden más foci
Tegnap, 10:00

Osimhen, Szalah: gól és gólpassz, Nigéria után Egyiptom is elődöntős az Afrika-kupán

Minden más foci
2026.01.10. 21:56

Afrika futball-lelke – Csinta Samu publicisztikája

Minden más foci
2026.01.07. 23:30

Elefántcsontpart könnyedén jutott negyeddöntőbe az Afrika-kupán

Minden más foci
2026.01.06. 22:06

Edzőt váltott a vb-induló, de az ANK-tól búcsúzó Tunézia

Minden más foci
2026.01.06. 08:22

Szalah és csapata hosszabbítást követően, Nigéria kiütéssel jutott be a legjobb nyolc közé az Afrika-kupán

Minden más foci
2026.01.05. 21:59
Ezek is érdekelhetik