Magyar Kupa: ETO FC–Videoton FC

TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)TÓTHPÁL ZOLTÁN (percről percre)
2026.02.12. 17:50
null
Fotó: MTI/Krizsán Csaba
A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének csütörtöki mérkőzésén az ETO FC a Videoton FC Fehérvárt fogadja – élőben az NSO-n!

MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
ETO FC–Videoton FC Fehérvár 0–0élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Győr, ETO Park. Vezeti: Karakó
ETO FC: Petrás – Bíró B., Csinger, Boldor, Bánáti – Vitális, Vingler (Tóth R., 43.) – Njie, Bumba, Schön – Huszár M. Vezetőedző: Borbély Balázs
Videoton: Kemenes – Simut, Kocsis, Köllő – Kovács B., Somogyi, Zsótér, Murka – Geiger, Bertók – Kovács P. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerzők:

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig. 

 

