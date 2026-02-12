Magyar Kupa: ETO FC–Videoton FC

MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

ETO FC–Videoton FC Fehérvár 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Győr, ETO Park. Vezeti: Karakó

ETO FC: Petrás – Bíró B., Csinger, Boldor, Bánáti – Vitális, Vingler (Tóth R., 43.) – Njie, Bumba, Schön – Huszár M. Vezetőedző: Borbély Balázs

Videoton: Kemenes – Simut, Kocsis, Köllő – Kovács B., Somogyi, Zsótér, Murka – Geiger, Bertók – Kovács P. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerzők:

