Egyetlen tized döntött a gyorskorcsolya női 5000 méter aranyáról a téli olimpián

Lollobrigida mindössze egyetlen tizeddel előzte meg a holland Merel Conijnt.

Az utolsó duóban szólították jégre a hazai ötkarikás játékok első olasz aranyérmesét, Lollobrigidát az ötödik olimpiáján is éremre vágyó cseh Martina Sablikovával, aki ezen a távon Vancouverben és Szocsiban is győzött, sőt még legutóbb, Pekingben is bronzérmes volt. Lollobrigida nemcsak Sablikovát hagyta faképnél, hanem fél távnál több mint egy másodperccel volt gyorsabb a tavaly vb-bronzérmes Conijn idejénél. Az előny egészen másfél másodpercig hízott, aztán az utolsó két körben látványosan csökkenni kezdett. A célegyenesben az utolsó erejét összeszedve sprintelt, ez pedig kifizetődött, mert tíz századdal felülmúlta Conijn teljesítményét.

Lollobrigida a 3000 méteses táv aranyát is megnyerte korábban, így már kétszeres olimpiai bajnok.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Női 5000 méter

1. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 6:46.17

2. Merel Conijn (Hollandia) +0.10

3. Ragne Wiklund (Norvégia) +0.17

4. Sandrine Tas (Belgium) +0.30

5. Isabelle Weidemann (Kanada) +3.91

6. Marina Zujeva (semleges színekben, Fehéroroszország) +11.53

(MTI)