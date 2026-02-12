Egyetlen tized döntött a gyorskorcsolya női 5000 méter aranyáról a téli olimpián
Lollobrigida mindössze egyetlen tizeddel előzte meg a holland Merel Conijnt.
Az utolsó duóban szólították jégre a hazai ötkarikás játékok első olasz aranyérmesét, Lollobrigidát az ötödik olimpiáján is éremre vágyó cseh Martina Sablikovával, aki ezen a távon Vancouverben és Szocsiban is győzött, sőt még legutóbb, Pekingben is bronzérmes volt. Lollobrigida nemcsak Sablikovát hagyta faképnél, hanem fél távnál több mint egy másodperccel volt gyorsabb a tavaly vb-bronzérmes Conijn idejénél. Az előny egészen másfél másodpercig hízott, aztán az utolsó két körben látványosan csökkenni kezdett. A célegyenesben az utolsó erejét összeszedve sprintelt, ez pedig kifizetődött, mert tíz századdal felülmúlta Conijn teljesítményét.
Lollobrigida a 3000 méteses táv aranyát is megnyerte korábban, így már kétszeres olimpiai bajnok.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
GYORSKORCSOLYA
Női 5000 méter
1. Francesca Lollobrigida (Olaszország) 6:46.17
2. Merel Conijn (Hollandia) +0.10
3. Ragne Wiklund (Norvégia) +0.17
4. Sandrine Tas (Belgium) +0.30
5. Isabelle Weidemann (Kanada) +3.91
6. Marina Zujeva (semleges színekben, Fehéroroszország) +11.53
A nap többi eseményéről ide kattintva tájékozódhat.
(MTI)