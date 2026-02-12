Kosárlabda: Nagy Ágoston megérett a nagyobb feladatokra

A hazai férfi felnőttélvonalbeli kosárlabda-bajnokságban igencsak ritkán fordul elő, hogy egy fiatal játékos már 16 évesen megkapja a bizalmat, és bemutatkozhat a legmagasabb szinten. A Budapesti Honvéd ígéretének, Nagy Ágostonnak ehhez volt „szerencséje”, amikor nemrég első alkalommal pályára léphetett az NB I/A-csoportban. Ráadásul rögtön mélyvízbe dobták őt, ugyanis a regnáló bajnok és listavezető Szolnoki Olajbányász ellen kezdőként kapott lehetőséget.

„Bár már korábban is belekóstolhattam már a felnőttközegbe, és egyszer-egyszer az első csapattal edzhettem, de nagyjából három héttel ezelőtt kezdtem el rendszeresen a felnőttekkel készülni – mondta a 2009-es születésű, U18-as válogatott hátvéd az Utánpótlássportnak. – Ezután a Szedeák vendégeként már a meccskeretben is helyet kaptam, de ekkor még nem jutottam szóhoz. Majd jött a Szolnok elleni találkozó, amely előtt a betegségek és a sérülések miatt igencsak megfogyatkozott a nagycsapat kerete, emiatt valamelyest számítottam is rá, hogy játszani fogok a meccsen.

Azonban, amikor közvetlenül a mérkőzés előtt Zlatko Jovanovics vezetőedző közölte velem, hogy kezdőjátékos leszek, alaposan meglepődtem. Természetesen, nagyon megörültem a lehetőségnek, jólesett a szakmai stáb bizalma, viszont azért be kell valljam, meglehetősen izgultam a feldobás előtti pillanatokban,

illetve még a meccs legelején is, de aztán ahogy haladt előre a meccs, ez kezdett eltűnni, és egyre jobban élveztem a játékot. Nem volt egyszerű dolgom, mert a Szolnok egyik legjobbjával, a felnőttválogatott Somogyi Ádámmal szemben kellett védekeznem, de igyekeztem mindent megtenni és helytállni.

Összességében fantasztikus élményt jelentett pályára lépni, és megtapasztalni az NB I/A-csoport légkörét a jelenlegi legjobb magyar csapattal szemben.

Sok biztatást kaptam a csapattársaktól és a szurkolóktól egyaránt, és ezt az egészet megtapasztalni tényleg felemelő érzés, és rendkívül motivál, hogy a folytatásban még keményebben dolgozzak, még többet tudjak fejlődni, ugyanis hosszú távon nyilván az a célom, hogy a jövőben minél többször szerephez jussak és átélhessem ugyanezt az élvonalban."

A 16 éves Nagy Ágoston (piros-fehérben) a címvédő Szolnok ellen mutatkozhatott be a felnőttélvonalban Forrás: Budapesti Honvéd

Mindeközben Ágoston a saját korosztályában, az U19-esek között is jól szerepel, sőt elsőéves juniorként az elmúlt időszakban egyre javuló formát mutat: 16 pontot, 5 lepattanót, 3,3 gólpasszt és 1,8 szerzett labdát átlagol a rájátszásban, és ezzel az éllovas, sorozatban hét meccset nyerő Honvéd legjobban teljesítő játékosa.

„Remek a hangulat a juniorcsapaton belül, az elmúlt időszakban nagyon jól összeállt jól a társaság, és

az őszi szezonhoz képest mostanra mind csapatkohézióban, mind konkrétan játékban szintet tudtunk lépni.

Tanultunk a korábbi hibákból, jobban odafigyelünk, változtattunk az edzésmunkánkon is, és úgy néz ki, ennek a gyümölcse kezd is beérni. Az alapszakaszban még becsúszott néhány szoros vereség, de a rájátszásban eddig inkább felénk billent a mérleg nyelve a kiélezett végjátékokban, és a DEAC, illetve a Pécs otthonában is rangadót tudtunk nyerni.

Ezek mindenképpen önbizalom-növelő és a csapategységet erősítő győzelmek voltak, és fontos lépések a nagy célunk, vagyis a bajnoki cím megszerzése felé.

(Kiemelt képen: Nagy Ágoston Forrás: Budapesti Honvéd)