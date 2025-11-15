Nemzeti Sportrádió

A bosnyákok legyőzték Romániát, ki-ki meccset játszanak majd Ausztriával

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2025.11.15. 22:49
Edin Dzeko is eredményes volt Románia ellen (Fotó: Getty Images)
Bosznia-Hercegovina labdarúgó-válogatottja hátrányból verte meg 3–1-re Romániát a vb-selejtezők H-csoportjában, és legrosszabb esetben második helyen végez a kvintettben.
Foci vb 2026
4 órája

Ausztria nagy lépést tett a világbajnoki részvétel felé

A duplázó Marko Arnautovic tovább javította válogatottbeli gólrekordját.

Ausztria 2–0-s győzelmet ünnepelhetett Cipruson, így Bosznia-Hercegoviának mindenképpen le kellett győznie Romániát, hogy életben tartsa reményeit a csoportelsőségre.

Az első félidő azonban a románok elképzelései szerint alakult, a vendégek a 16. percben megszerezték a vezetést: Valentin Mihaila futott el a bal oldalon, beadásából Daniel Birligea szépen pörgetett át Nikola Vasilj kapus felett (0–1).

Romániának az első félidőben többször is lehetősége nyílt arra, hogy növelje előnyét, de ezek a helyzetek kimaradtak. A második félidő elején ez megbosszulta magát, mert Edin Dzeko egy beadás után szépen megtartotta a labdát, majd közelről úgy helyezett a hálóba, hogy a labda egy védő lábán is megpattant (1–1).

A 66. percben Mircea Lucescu becserélte Denis Dragust, ám a Trabzonsporban légióskodó támadó negatív szereplője lett a meccsnek: két percre rá fejbe rúgta Nikola Katicot a félpályánál, és Michael Oliver kezében azonnal villant a piros lap.

Az emberelőnyt kihasználta a hazai csapat, a 80. percben Esmir Bajraktarevic lőtt hatalmas gólt a jobb felsőbe, majd a ráadásban Haris Tabakovic először a kapufát találta el, utána viszont a kipattanót a hálóba továbbította. Kedden a csoportelsőségért csap össze Ausztria és Bosznia-Hercegovina, előbbinek a döntetlen is elég elsősége megtartásához.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
Bosznia-Hercegovina–Románia 3–1 (Dzeko 49., Bajraktarevic 80., Tabakovic 90+4., ill. Birligea 17.)
Kiállítva: Dragus (67., Románia)
Ciprus–Ausztria 0–2 (Arnautovic 17., 56. – az elsőt 11-esből)

A H-CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL-KGk P
1. Ausztria6121–3+18 18
2. Bosznia-Hercegovina51116–6+10 16
3. Románia31312–9+3 10
4. Ciprus22411–118
5. San Marino71–32–31 0

 

Ezek is érdekelhetik