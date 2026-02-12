82-szeres angol válogatott támadóval erősített a Feyenoord

Raheem Sterling január 26-án bontott szerződést a Chelsea-vel, de a rutinos angol támadó nem volt sokáig csapat nélkül: csütörtök délután a Feyenoord bejelentette, hogy szerződtette.

„Szabadon igazolhatóként hosszú idő után először volt időm átgondolni a pályafutásom következő lépését. Több klubbal és vezetővel is beszéltem. Miután hosszasan beszélgettem Dennis te Kloese sportigazgatóval és Robin van Persie vezetőedzővel, meg vagyok győződre arról, hogy tudok segíteni a Feyenoordnak. Új kihívás számomra, hogy külföldön futballozhatok” – fogalmazott Sterling.

Szerződése az idény végéig szól a holland bajnokság második helyén álló csapatnál.

A 31 éves labdarúgó pályafutása során szerepelt a Liverpoolban, a Manchester Cityben, a Chelsea-ben és az Arsenalban is, az angol válogatottban 82-szer lépett pályára, és tagja volt a 2021-ben Eb-ezüstérmet szerző nemzeti csapatnak.