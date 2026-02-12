Szerződést hosszabbított holland beállójával a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat

A klub honlapjának csütörtöki bejegyzése emlékeztetett: a spanyol Elchétől érkezett 2024 júliusában a most 23 éves játékos.

„Várom a további közös élményeket, ünnepléseket és győzelmeket kék-fehérben!” – idézte a weboldal Wolfsot.

A Mosonmagyaróvár az NB I-ben a hetedik pozíciót foglalja el, az El-csoportkörben pedig négy forduló után hat pontjával második, továbbjutó helyen áll négyesében.