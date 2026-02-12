Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított holland beállójával a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat

2026.02.12. 18:05
null
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Mosonmagyaróvár Pipy Wolfs női kézilabda NB I
Egy plusz egy éves szerződést írt alá holland beállójával, Pipy Wolfsszal a női kézilabda Európa-ligában szereplő Mosonmagyaróvár kézilabdacsapata.

A klub honlapjának csütörtöki bejegyzése emlékeztetett: a spanyol Elchétől érkezett 2024 júliusában a most 23 éves játékos.

„Várom a további közös élményeket, ünnepléseket és győzelmeket kék-fehérben!” – idézte a weboldal Wolfsot.

A Mosonmagyaróvár az NB I-ben a hetedik pozíciót foglalja el, az El-csoportkörben pedig négy forduló után hat pontjával második, továbbjutó helyen áll négyesében.

 

Mosonmagyaróvár Pipy Wolfs női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kézi: a Mosonmagyaróvár helyzetjelentést adott Háfráék állapotáról

Kézilabda
23 órája

Újra edzésbe álltak az ETO újdonsült édesanyái

Kézilabda
2026.02.10. 18:34

Meghosszabbította Kristine Breistöl szerződését a Győri Audi ETO

Kézilabda
2026.02.09. 09:05

Kézi Európa-liga: az utolsó pillanatokban dobott góllal a Mosonmagyaróvár legyőzte a Larvikot

Kézilabda
2026.02.08. 17:33

A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési helyosztóján

Kézilabda
2026.02.07. 17:43

Megszerezte negyedik győzelmét a Vasas a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.06. 19:28

Az ETO Szombathelyen, az FTC Mosonmagyaróváron aratott magabiztos győzelmet a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.02.04. 19:44

A gyengébb kezdés ellenére 17 góllal nyert az FTC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.01. 16:49
Ezek is érdekelhetik