„Móninak köszönhetjük, hogy ilyen klassz fiaink lettek” – Dárdai Pál gondolatai a házasság hete alakalmából

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Nemzeti Sport ebből az alkalomból a hazai sportvilág ismert házaspárjaitól szedett össze néhány idevágó idézetet.

„Móni érdeme, hogy a fiaink ilyen klassz srácok lettek, mert én állandóan úton voltam! – hallhattuk Dárdai Páltól egy családi portréban, amelyet berlini otthonukban készítettünk korábban, és amelyből kiderül, hogy a korábbi kitűnő kézilabdázónő, Dárdai Mónika már a labdarúgásban is szakértővé pallérozta magát férje és fiai mellett. „Elég sok sorsdöntő beszélgetésnek voltam szem- és fültanúja, mi több, aktív részese itt az ebédlőasztalnál, és tudom, mi jó a szeretteimnek” – mesélte a családi portréban Mónika.

Kapás Boglára és férje, Telegdy Ádám Csupor nevű kávézójukban (Fotó: Kovács Péter)

Kapás Boglárkát és Telegdy Ádámot, a neves és sikeres úszóházaspárt már nem csak közös elhatározásuk és a medence köti össze a mindennapokban. Sőt, az aktív úszással már felhagyó világbajnok úszónő és férje közös üzleti vállalkozásba fogott, Csupor névre keresztelt kis kávézójuk elsősorban a forró ital szeretetéből és közösen töltött idő fontosságának hangsúlyozásából született:

Kapás Boglárka: Az évek során egyre jobban megszerettük a kávét, s azt hiszem, először úgy három évvel ezelőtt beszéltünk arról, milyen jó is lenne nyitni egy kávézót. Mindez azért jutott eszünkbe, mert amellett, hogy szeretjük a kávét, szeretjük azt is, ha nálunk gyűlik össze a család, a barátok, s ha kiszolgálhatjuk őket. Ez a kettő egy kávézóban összekapcsolódik” – mesélte az NSO TV-nek a bajnoknő.

Telegdy Ádám: Én a saját döntésekben hiszek, s abban, hogy ezek jelölik ki az utat, amelyiken menni akarunk. 2025 legelején átsuhant a fejemen, hogy akár már ebben az évben megnyithatnánk ezt a sokat emlegetett kávézót, aztán egyszer csak már ott tartottunk, hogy alá kellene írni a bérleti szerződést.

Kucsera Gábor és családja Csisztu Zsuzsával

A kétszeres kajakvilágbajnok Kucsera Gábor és felesége, a korábbi EHF-kupagyőztes kézilabdázó, Tápai Szabina házasságát az elmúlt években kissé érzelmi hullámvasútra tette az élet, mígnem, ahogy ők fogalmaztak, az élsport értékei és a meglelt istenhit megmentette a kapcsolatukat.

„Letettem az egóm, és megtanultam tisztelni a feleségem” – a kétszeres kajakvilágbajnok, Kucsera Gábor a tízes skálán a nulláról felért a tízes szintre –, legalábbis ahogy ő fogalmaz, ami azért nagy dolog, mert voltak bizony kilátástalan pillanatok, amikor magányosan egy üres, csöndes bérleményben vágyakozott ötfős családja szeretete után.

Gábor időközben a kajakozáshoz is visszatalált, és mint a Fradi kajakszakosztályát vezető szakember, a hétköznapi szervezőmunka mellett egy óriási vállalást is tett, hiszen az életmentő beavatkozáson áteső és térd alatt egyik lábán amputált, korábban sosem kajakozó Fazekas Tamásból Los Angelesre paralimpiai indulót akar faragni. Felesége mindenben támogatja szakmai törekvéseit, hiszen ő is tudja: kemény munka vár a két férfira, de az, hogy Gábor újra vízre szállt, sőt, hogy a legnagyobb gyermekük, a 12 éves Bence is kajakozni kezdett, egészen különleges érzelmi húrokat pendít a lelkükben.

2026. február 8–15. között a Házasság Hete-programsorozat tartalmas előadásokkal, beszélgetésekkel és közösségi eseményekkel hívja fel a figyelmet a házasság értékeire, a sportvilágban is.