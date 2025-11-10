Nemzeti Sportrádió

FC Barcelona: Lionel Messi szeretne elbúcsúzni a Camp Nou szurkolóitól

2025.11.10. 13:26
Lionel Messi a felújított Cam Nouban (Fotó: Instagram)
Visszatért korábbi sikerei helyszínére, Barcelonába a nyolcszoros aranylabdás futballista, Lionel Messi.

A 38 éves világbajnok támadó a közösségi médiában számolt be arról, hogy látogatást tett az újjáépítés alatt álló Camp Nou Stadionban.

„Tegnap este visszatértem egy helyre, amely hiányzott a lelkemnek. Egy helyre, ahol nektek köszönhetően több ezerszer a világ legboldogabb emberének éreztem magam. Remélem, egy nap visszatérhetek még és elbúcsúzhatok mint játékos, mert erre nem volt alkalmam” – fogalmazott a legendás argentin futballista, aki 2023 nyarától az észak-amerikai ligában (MLS) szereplő Inter Miamiban játszik.

Messi 2003 és 2020 között szerepelt a katalán sztárcsapatban, amellyel minden lehetséges trófeát elhódított és a klub történetének legeredményesebb játékosaként távozott.

 

