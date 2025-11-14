Nemzeti Sportrádió

Messi vezérletével argentin győzelem az angolai függetlenségi évfordulóra rendezett gálameccsen

2025.11.14. 20:03
Lionel Messi gólt is lőtt, gólpasszt is adott (Fotó: Imago Images)
Lionel Messi angolai válogatott argentin válogatott gálamérkőzés felkészülés
Pénteken a világbajnoki címvédő argentin labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyert Angola vendégeként az ország függetlenségének 50. évfordulójára rendezett gálamérkőzésen.

A dél-amerikai csapatban a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messinek a 196. válogatott mérkőzésén egy-egy gólja és gólpassza volt, azaz megszerezte a 115. találatát a nemzeti együttesben. Az argentinoktól még Lautaro Martínez köszönt be, aki szintén gólpasszt jegyzett.

Sajtóhírek szerint a vb-címvédő válogatott 13 millió dollárt (4.3 milliárd forintot) kapott a luandai fellépésért, a 48 ezer néző pedig egy dollárért vásárolhatta meg belépőjét.

Az afrikai kontinens déli részének nyugati oldalán fekvő Angola 1975. november 11-én kiáltotta ki függetlenségét Portugáliától.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Angola–Argentína 0–2 (Lautaro Martínez 43., Messi 82.)

 

