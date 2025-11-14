Messi vezérletével argentin győzelem az angolai függetlenségi évfordulóra rendezett gálameccsen

A dél-amerikai csapatban a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messinek a 196. válogatott mérkőzésén egy-egy gólja és gólpassza volt, azaz megszerezte a 115. találatát a nemzeti együttesben. Az argentinoktól még Lautaro Martínez köszönt be, aki szintén gólpasszt jegyzett.

Sajtóhírek szerint a vb-címvédő válogatott 13 millió dollárt (4.3 milliárd forintot) kapott a luandai fellépésért, a 48 ezer néző pedig egy dollárért vásárolhatta meg belépőjét.

Az afrikai kontinens déli részének nyugati oldalán fekvő Angola 1975. november 11-én kiáltotta ki függetlenségét Portugáliától.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Angola–Argentína 0–2 (Lautaro Martínez 43., Messi 82.)