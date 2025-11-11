Messi: Az emberek szeretete mindig velem lesz

„Az az igazság, hogy nagyon hiányoznak azok a pillanatok. Lehet, hogy már jobban tudom értékelni a dolgokat most, mint amikor történtek, talán azért, mert akkoriban benne voltam a mókuskerékben, egyik meccset játszottam a másik után, és mindig csak a következő feladatra a koncentráltam, nem tudtam igazán élvezni minden momentumot. Manapság már az idő távlatából, nyugodtabban tudok visszatekinteni, ami sokkal jobb érzést ad” – nosztalgiázott a 38 éves zseni a Sportnak adott interjúban.

„Tizenhat évig voltam az első csapat tagja, és húsz-huszonegy esztendőt töltöttem el a Barcelonánál onnantól fogva, hogy tizenkét-tizenhárom évesen megérkeztem. Ez nagyon sok idő, nagyon sok élmény, az érzések pedig nem múlnak el. A pandémia miatt az utolsó ottani éveimben nézők nélkül játszottam – azután, hogy az egész életemet ott töltöttem, nem úgy történt az elválás, ahogy elképzeltem, ahogy megálmodtam. Arról ábrándoztam, hogy egész pályafutásomat Európában, a Barcelonában töltöm, ez volt a tervem, ezt akartam. És igen, a körülmények miatt a búcsú kicsit furcsára sikeredett. De az emberek szeretete mindig velem lesz, mert mind azon, amin keresztülmentem, velük együtt mentem keresztül” – mondta Messi.

Az FC Barcelona első csapatának mezében 778 tétmeccsen 672 gólt szerző támadó a beszélgetés során beszélt a legkedvesebb élményeiről is.

„Istennek hála, bőven volt részem ilyenekben. Nem is tudom, általában, amikor a boldogságról van szó, mindig a címeket, eredményeket említjük, a fontos dolgokat, amelyeket véghez vittünk. Guardiolával egy éven belül hat címet nyertünk, az egészen kivételes volt, ahogyan a Luís Enriquével nyert utolsó Bajnokok Ligája-győzelem is. Nem is tudom, nagyon nehéz lenne csak egyet kiválasztanom.”

A címekkel, serlegekkel és a szurkolók rajongásával övezett barcelonai évek után Messi a francia fővárosban, a PSG-nél kötött ki, ám láthatóan nem találta önmagát – főleg a pályán.

„Úgy tűnhet, az ott töltött időm rémálom volt, de nem erről volt szó. Egyszerűen nem éreztem jól magam. Amikor ezt mondom, az alatt azt értem, hogy nem esett jól azt csinálni, amit egyébként szeretek: futballozni. Nem élveztem a napi rutint, az edzéseket, a meccseket” – indokolta meg, hogy két év után miért távozott Párizsból.

Az akkor 36 éves játékos aztán elfogadta David Beckham invitálását, és az Inter Miaminál kötött ki, ahol bevallása szerint remekül érzi magát.

„Itt mások az elvárások, kisebb a nyomás, ettől nyugodtabb vagyok, több időm jut a családomra. Jobban élvezem az edzéseket, a meccseket, többet vagyok otthon, nem gondolok annyit a futballra, többet jár az eszem egyéb dolgokon” – ecsetelte amerikai életének előnyeit Messi.

Az interjúban szó esett a jövő évi amerikai–kanadai–mexikói rendezésű világbajnokságról is – Messi a vb idején tölti be 39. életévét.

„Természetesen különleges világbajnokság lesz, a válogatottal mindig ilyenek a nagy tornák, főleg, mivel mi vagyunk a címvédők. De nem akarok teher lenni. Éreznem kell, hogy fizikailag fitt vagyok, biztosnak kell lennem abban, hogy segíteni tudom a csapatot” – jelezte, milyen kritériumoknak kell teljesülniük ahhoz, hogy magára húzza az argentin válogatott mezét még 2026-ban is.