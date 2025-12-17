Nemzeti Sportrádió

A Rostocktól is kikapott a Falco a férfi kosárlabda Európa-kupában

R. P.
2025.12.17. 20:14
Perl Zoltán 15 pontot dobott (Fotó: Árvai Károly)
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely Rostock Seawolves férfi kosárlabda Európa-kupa
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely hazai pályán hét ponttal kikapott a német Rostock Seawolvestól szerdán a férfi kosárlabda Európa-kupa második csoportkörének 2. fordulójában, így továbbra is nyeretlen ebben a szakaszban.


Bővebben hamarosan.

KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, második csoportkör, 2. forduló, K-csoport
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Rostock Seawolves (német) 77–84 (18–19, 16–21, 25–23, 18–21)
Jegyzőkönyv hamarosan.

 

