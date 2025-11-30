Tuboly Máté: Most jön az idény legfontosabb része

„Abszolút megérdemelt a győzelmünk. A játékban ugyan van egy kis hiányérzetem, néha kapkodtunk, sok labdát eladtunk, alkalmazkodtunk a hazaiakhoz. De a 3–0 jó eredmény, ezt nem kell megmagyarázni. Az egész meccsen domináltunk, háromszor eltaláltuk a kapufát is. Jó formában vagyunk, ismét sok helyzetet dolgoztunk ki, és ma a ziccereket be is lőttük – nem úgy, mint a múlt heti meccsen. Boldogok vagyunk, megyünk tovább” – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, akit kissé meglepett Branislav Fodrek mester kezdőcsapata, aki szombaton öt helyen változtatott. „Mély a keretünk, minden játékosnak megvan a szerepe. Mint kiderült, a mester jól állította fel a csapatot. Örülök, hogy Pa Assan Corr be is talált” – folytatta a magyar U21-es válogatott középpályás, aki szokásos színvonalas teljesítményén túl kétszer is kiemelkedőt alkotott: előbb mesterien, külsővel, a védők mögött ugratta ki Samsindin Ourót, akinek beadása után Corr megszerezte a vezetést a vendégeknek, nem sokkal később pedig fejjel mentette szögletre Sahmurza Adirbekov kapuba tartó lövését.

„Talán most jön az idény legfontosabb része. A Szlovák Kupa nyolcaddöntőjében a Nagymihályt fogadjuk, majd jön a Nagyszombat. Nem kérdés, mit jelent ez a szurkolóknak, a játékosoknak, a klubnak” – zárta le Tuboly Máté.

Nagyon jó őszi idényt fut a DAC: tizenhat mérkőzésen harminckét pontot szerzett. Ez a második legmagasabb érték, amióta Világi Oszkár a klub tulajdonosa. Jelenleg hatmeccses győzelmi sorozatuk van a sárga-kékeknek. Magasan a legkevesebb gólt kapták a bajnokságban – tétmeccsen jelenleg 408 perce érintetlen a DAC hálója –, és a második legtöbb gólt szerezték.

„A múltban otthon voltunk eredményesebbek, jelenleg pedig idegenben. Sajnos a MOL Arénában nem vagyunk elég hatékonyak, rengeteg helyzetet puskázunk el. Nagyon örülök, hogy remekül működik a védelem: a tizenkét kapott gól sok mindent elárul. Ez mindennek az alapja. Elöl pedig a minőségi játékosainknak köszönhetően sok helyzetet dolgozunk ki. Ha még jobban használjuk ki ezeket, akkor még jobbak lesznek az eredményeink. Nem nézünk nagyon előre, meccsről meccsre haladunk, és majd a bajnokság végén meglátjuk, hol végzünk. Nagyon fontos, hogy megvan a rivalizálás a csapatban, egységes az öltöző. Szeretnénk az élmezőnyben maradni, és minden meccset megnyerni. Természetesen mindig van egy ellenfél, így ez nem mindig lehetséges. Most már minden figyelmünket a következő mérkőzésre fordítjuk, amelyen a Szlovák Kupában hazai pályán fogadjuk a nagymihályiakat” – mondta Branislav Fodrek, a DAC mestere.

Huszonöt kapufa Szinte hihetetlen, de a tizenhat forduló alatt a DAC 25-ször találta el a kapufát. Szlovákiában ez a legtöbb, és valószínűleg európai viszonylatban is a legmagasabb értékek között lenne a sárga-kék társaság. „Ha csak e lövések fele a kapuba kötött volna ki, a Dunaszerdahely vezetné a Niké Ligát” – mondta Juraj Ancic, a trencséni találkozót közvetítő Dajto televízió szakkommentátora.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

16. FORDULÓ

Trencsén–DAC 1904 0–3 (0–1)

Trencsén, Sihoti Stadion, 744 néző. Vezette: Smolák

Trencsén: Katics – Pavek, Simic, Bessile, Brandis – Hajovsky, Bazdaric (Holúbek, 62.) – Adirbekov (Suleiman, a szünetben), Kasana (Kam, a szünetben), Mathurin (Doesburg, 62.) – Sabljic (Adamkovic, 73.). Vezetőedző: Ricardo Moniz

DAC: Popovics – Blazek (Kapanadze, 37.), Kacsaraba, Nemanic, Modesto – Ouro (Udvaros, 77.), Tuboly – Ramadan (Ouro, 77.), Gruber, Djukanovics (Blasko, 83.) – Corr (Gagua, a szünetben). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Corr (22.), Ouro (57.), Ramadan (75.)