Hősies csatában búcsúzott a Pécs a női kosárlabda Európa-kupában
Az idegenbeli 19 pontos vereséget követően az NKA Universitas Pécs hazai pályán 17 ponttal győzte le a spanyol Gernikát szerdán a női kosárlabda Európa-kupa rájátszásában, a párharc visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól.
KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa
Rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó
NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol) 78–61 (21–16, 20–13, 18–15, 19–17)
Továbbjutott: a Gernika, 123–121-es összesítéssel.
