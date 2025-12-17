Nemzeti Sportrádió

Hősies csatában búcsúzott a Pécs a női kosárlabda Európa-kupában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 20:26
null
Julia Reisingerová 25 pontot szórt a Pécsben (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Címkék
Gernika NKA Universitas Pécs női kosárlabda Európa-kupa
Az idegenbeli 19 pontos vereséget követően az NKA Universitas Pécs hazai pályán 17 ponttal győzte le a spanyol Gernikát szerdán a női kosárlabda Európa-kupa rájátszásában, a párharc visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól.

Bővebben hamarosan.

KOSÁRLABDA
Női Európa-kupa
Rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó
NKA Universitas Pécs–Gernika (spanyol) 78–61 (21–16, 20–13, 18–15, 19–17)
Továbbjutott: a Gernika, 123–121-es összesítéssel.

 

Gernika NKA Universitas Pécs női kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Száz pont fölé jutott a Pécs, továbbra is hibátlan a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.12.14. 20:29

Egy ponttal nyert idegenben a Körmend és a Pécs is

Kosárlabda
2025.12.11. 21:26

16 pontos vereséget szenvedett a Sopron a női kosárlabda Európa-kupában

Kosárlabda
2025.12.11. 20:29

Női kosárlabda MK: Pécsen vív negyeddöntőt a címvédő DVTK

Kosárlabda
2025.12.08. 18:30

Kialakult a női kosárlabda Magyar Kupa mezőnye

Kosárlabda
2025.12.07. 14:18

Djokics Zseljko: Legyen újra euroligás a Pécs!

Kosárlabda
2025.12.05. 09:46

Női kosár Ek: a Sopron török, a Pécs spanyol riválissal csap össze a rájátszás első fordulójában

Kosárlabda
2025.11.28. 14:47

Befejeződött az európai kupaszereplés a szekszárdi női kosarasok számára

Kosárlabda
2025.11.28. 08:43
Ezek is érdekelhetik