A férfi pólóválogatott egy góllal kikapott Szegeden a horvátoktól

A magyar válogatott ellen játszotta le első felkészülési mérkőzését a horvát férfi vízilabda-válogatott szerdán Szegeden – Ivica Tucak szövetségi kapitány csapata december 7-én kezdte meg a tréningeket a januári belgrádi Európa-bajnokságra. A horvát együttes legutóbb a júliusi szingapúri világbajnokság negyeddöntőjében találkozott a magyarokkal, akkor a mieink 18–12-re győztek a címvédő ellen – most is hasonlóra készültünk, bár egy felkészülési meccsen sokrétűek a célok, amelyek túlmutatnak az eredményen. Tucak bő keretében egyébként minden játékos ott volt, aki Szingapúrban is játszott.

Loren Fatovic révén gyorsan vezetést szerzett a horvát válogatott, utána viszont kétszer is fantasztikusan védett Csoma Kristóf a mieink kapujában. Varga Zsolt együttese eleinte nem találta a rést az ellenfél pajzson, ellenben Filip Krzic megduplázta a vendégelőnyt négy és fél percnyi játék után. Fatovic sikeres ötméterese után sem javult a helyzetünk, így látta ezt szövetségi kapitányunk is, aki az első negyed derekán – kicsit feszülten – máris kikérte első idejét. Batizi Benedek lövése törte meg a jeget, majd Manhercz Krisztián ugyanabban a támadásban leadott második lövése szintén utat talált a horvát kapuba, eközben hátul továbbra is Csoma volt a legbiztosabb pontunk. Luka Bukic góljára Vigvári Vince válaszolt, így a kicsit gyengébb kezdés után felzárkóztunk mínusz egyre. A második negyedre valamelyest sikerült mérsékelnie a magyar csapatnak a horvát támadások sikerességeit, miközben elöl, bár a rivális ritkán engedett minket a kapu közvetlen előterébe, nem jöttünk zavarba, ha távolról kellett próbálkozni. Ante Vukicevic találatánál kicsivel több mint másfél perccel a nagyszünet előtt 7–5-re vezettek a horvátok, Manhercz, majd Tátrai Dávid bombájával sikerült egyenlítenünk, még mielőtt meg kellett volna várnunk ezért a fordulást.

(Fotó: Czinege Melinda)

Aztán Vigvári Vince révén először vezettünk is a meccsen, de a horvátok újítani tudtak, szép összjátékok után hamar visszaállították a kétgólos előnyt – Luka Bukic kétszer emberelőnyből volt eredményes, közte Marko Zuvela értékesítette a második horvát ötméterest. A vendégegyüttes a negyedik negyed elején már négygólosra növelte az előnyt, a magyar játékosokat pedig továbbra is távol tartotta a kapujától – a távoli kísérletek ekkor már ritkábban jártak sikerrel, Ivan Marcelic állta a sarat a kapuban, a blokkok is jöttek. Öt percnyi gólcsendet szakított meg Csacsovszky Erik, a nyáron éppen Szegedről az olasz Savonába igazoló, újonc Leinweber Olivér is betalált – néhány elpuskázott horvát lehetőség után úgy tűnt, talán az ötméteresekre marad esély, de amikor Manhercz révén emberelőnyben mínusz egyre zárkóztunk fel, már csak 21 másodperc maradt hátra, ennél közelebb nem tudtunk férkőzni az olimpiai ezüstérmeshez.

Folytatás szombaton 20.30-kor Olaszország ellen a Komjádi uszodában. A kontinensviadal január 10-én rajtol Belgrádban, a magyarok a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepelnek azonos csoportban.

FÉRFI VÍZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 13–14 (3–4, 4–3, 3–6, 3–1)

Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 1200 néző. V: Ercse (magyar), Copic (horvát)

MAGYARORSZÁG: CSOMA – MANHERCZ K. 4, VIGVÁRI VINCE 2, Angyal, Kovács P., Burrián 1, Batizi 1. Csere: Mizsei (kapus), Nagy Á., Csacsovszky 2, Tátrai 2, Dala D., Leinweber 1, Fekete G. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

HORVÁTORSZÁG: Biac – F. Lazic, FATOVIC 2, Vukicevic 1, Bilijaka, Vrlic, Jerkovic. Csere: Marcelic (kapus), Basic, Loncar 1, BUKIC 5, Csurkovic 1, Krzic 1, ZUVELA 3. Szövetségi kapitány: Ivica Tucak

Emberelőny-kihasználás: 18/7, ill. 16/7

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2

Kipontozódott: Dala D. (27. p.)