Schmuck Tünde megugrotta a lécet, a válogatottban is bizonyíthat

Mozgalmas és izgalmas napokon van túl Schmuck Tünde. A BVSC 18 éves kapusa a mögöttünk hagyott hétvégén pályafutása során először szerepelt a női vízilabda Magyar Kupa négyes döntőjében, és bár az éremszerzés nem sikerült a zuglóiaknak, a Dunaújvárossal és az UVSE-vel is pariban voltak. Schmuck mindkét mérkőzésen tartást adott csapatának, ziccereket is védett.

„Mivel még sohasem játszottam négyes döntőben, nagyon motivált voltam – mondta Schmuck Tünde. – Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert egy hajszálon múlt, hogy érmet szerezzünk, viszont a játékunk minden szempontból előremutató volt. Csapatként küzdöttünk, nagyon akartuk a sikert, ezzel a hozzáállással eredményesek lehetünk a jövőben. Amellett, hogy alázatosan játszottunk, láttam a tüzet a lányok szemében, ami a védekezésünkön is érződött. Gyakran biztatnak, hogy legyek hangosabb a kapuban, a kommunikációban még lehet és kell is fejlődnöm, de az összhang már megvan. Tudjuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani a vízben.”

Schmuck Tünde mély vízben találta magát, amikor a nyáron a BVSC-hez igazolt. A KSI színeiben már letette a névjegyét az élvonalban, de új kihívást jelent, hogy olyan csapatban kell bizonyítania első számú kapusként, amely a legjobb négy közé vágyik. Az őszi szezonból kiindulva bejött a váltás, Schmuck megugrotta a lécet, sőt, Cseh Sándor szövetségi kapitányt is meggyőzte.

„Megtisztelő, hogy kezdőként számítanak rám egy olyan jó csapatban, mint a BVSC, ezt a lehetőséget nem lehetett visszautasítani. Az elején persze féltem egy kicsit, mégiscsak eltérőek a követelmények, de gyorsan megtaláltam a helyem, nagyon élvezem a játékot – hangsúlyozta a fiatal kapus, aki bekerült a női válogatott Eb-felkészülési keretébe. – A négyes döntőben is igyekeztem úgy teljesíteni, hogy szóba kerüljön a nevem a kerethirdetésnél. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy a legjobb játékosokkal készülhetek – befogadóak a lányok, tényleg mindenben segítenek.”

Kapusposzton Golopencza Szonja, Neszmély Boglárka és Torma Luca szerepel még a bő keretben, amely végig itthon készül a január 26-án kezdődő madeirai Európa-bajnokságra.

VÍZILABDA

A magyar női válogatott Eb-felkészülési kerete

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)

Meghívottak: Alaksza Kinga (UVSE), Füle Barbara (FTC)