Nemzeti Sportrádió

Két meccsen hat pont Markgráf Ákos vágya

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 13:32
null
Markgráf Ákos a diósgyőriek ellen is megpróbál egy-két lépéssel az ellenfél játékosai előtt járni (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Markgráf Ákos labdarúgó NB I Diósgyőri VTK Puskás Akadédmia FC beharangozó
A felcsúti Markgráf Ákos tudja, hogy Elton Acolatse és Babos Bence vezetésével veszélyesen kontrázik a DVTK, de hiszi, hogy szombaton legyőzik.

Két jó formában lévő csapat találkozik Felcsúton, az utóbbi nyolc tétmérkőzéséből csak egyet elveszítő Puskás Akadémia a három bajnoki óta veretlen Diósgyőrt fogadja.

„Mindig nehéz mérkőzést játszunk a Diósgyőrrel, s bár némi előnyt jelent a hazai pálya, egyáltalán nem jelenteném ki, hogy mi vagyunk az esélyesebbek – mondta lapunknak Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia saját nevelésű, 20 éves védője. – Remek csapat a DVTK, Elton Aco­latse és Babos Bence vezetésével nagyszerűen kontrázik, erre mindenképpen kiemelten kell figyelnünk, csírájában el kell fojtanunk a diósgyőri ellentámadásokat. Jó formában vagyunk, nekünk is veszélyesek a kontráink, de az biztos, hogy sokkal jobb helyzetkihasználásra van szükségünk a győzelemhez, mint az elmúlt időszakban. A héten nagy hangsúlyt fektettünk edzéseken a befejezésekre, ám tény, teljesen más meccsen odakerülni a kapu elé, mint hét közben a gyakorlásokon. Az ősszel talán kevésbé voltunk szerencsések, remélem, a folytatásban ez megváltozik, már a Diósgyőr ellen is.”

A Puskás Akadémia 25 ponttal a tabella 5. helyén kezdi a fordulót, hátránya három pont a harmadik Debrecen, illetve négy a második ETO FC mögött. A felcsútiak célja egyértelmű.

„Az évből még hátralévő két mérkőzésen hat pontot szerezve a dobogón akarunk telelni. Az ősszel viszonylag sok döntetlen csúszott be, volt köztük olyan, amikor elhullajtottunk két pontot, de be kell vallani, akadt olyan meccs is, amelynek a végén örülnünk kellett az egynek. Ilyen a futball. Előre kell tekintenünk, ám mindig csak a következő feladatra összpontosítva.”

Markgráf Ákos balhátvédként robbant be az élvonalba, de az utóbbi hetekben csapata védelmének közepén futballozik Wojciech Golla párjaként. Vajon mennyire tetszik neki az új szerepkör?

„Amikor felkerültem az első csapathoz, a felkészülési mérkőzéseken már próbálgatott Hornyák Zsolt vezetőedző a védelem közepén, ám végül úgy döntött, a balhátvédposztra tesz. Örültem neki, hiszen az volt a legfontosabb, hogy játéklehetőséget kapjak, mindamellett bevallom, nekem komfortosabb középső védőként játszani. Rengeteg tapasztalatot kell még szereznem, hogy jó teljesítményt tudjak nyújtani huzamosabb ideig. Ebben sokat segítenek a társak, s külön ki kell emelnem Wojciech Gollát, akivel együtt játszom középen. Tanácsokat ad az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt. Szóval, élvezem a középső védő szerepét.”

NS-tipp
„Noha mindkét csapata értékes győzelmet aratott legutóbb, az őszi szezonjára egyik sem lehet büszke. Lehet javítani az összképen szombaton, az esélyek alapján ez a Puskás Akadémiának sikerül, a házigazda egy góllal jobbnak tűnik a Diósgyőrnél”Somogyi Zsolt.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

 

Markgráf Ákos labdarúgó NB I Diósgyőri VTK Puskás Akadédmia FC beharangozó
Legfrissebb hírek

NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC

Labdarúgó NB I
1 órája

Molnár Ádin szeretné régi önmagát idézni az Újpest ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Ha az ETO szombaton nem nyer Nyíregyházán, a Loki legyőzésével már vasárnap őszi első lehet az FTC

Labdarúgó NB I
5 órája

Libertadores-kupa-győzteshez kerülhet a Fradi középpályása – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 10:16

Ridwan Popoola lehet a várdaiak nagy dobása

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 06:35

Kerítésen innen és túl – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 23:50

Ahogy azt Révész Attila előre jelezte, máris megvan a Kisvárda első téli érkezője

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 16:55

Ötvös Bence gólokkal hangolt a Rangers elleni El-csatára

Labdarúgó NB I
2025.12.09. 12:07
Ezek is érdekelhetik