Két meccsen hat pont Markgráf Ákos vágya

Két jó formában lévő csapat találkozik Felcsúton, az utóbbi nyolc tétmérkőzéséből csak egyet elveszítő Puskás Akadémia a három bajnoki óta veretlen Diósgyőrt fogadja.

„Mindig nehéz mérkőzést játszunk a Diósgyőrrel, s bár némi előnyt jelent a hazai pálya, egyáltalán nem jelenteném ki, hogy mi vagyunk az esélyesebbek – mondta lapunknak Markgráf Ákos, a Puskás Akadémia saját nevelésű, 20 éves védője. – Remek csapat a DVTK, Elton Aco­latse és Babos Bence vezetésével nagyszerűen kontrázik, erre mindenképpen kiemelten kell figyelnünk, csírájában el kell fojtanunk a diósgyőri ellentámadásokat. Jó formában vagyunk, nekünk is veszélyesek a kontráink, de az biztos, hogy sokkal jobb helyzetkihasználásra van szükségünk a győzelemhez, mint az elmúlt időszakban. A héten nagy hangsúlyt fektettünk edzéseken a befejezésekre, ám tény, teljesen más meccsen odakerülni a kapu elé, mint hét közben a gyakorlásokon. Az ősszel talán kevésbé voltunk szerencsések, remélem, a folytatásban ez megváltozik, már a Diósgyőr ellen is.”

A Puskás Akadémia 25 ponttal a tabella 5. helyén kezdi a fordulót, hátránya három pont a harmadik Debrecen, illetve négy a második ETO FC mögött. A felcsútiak célja egyértelmű.

„Az évből még hátralévő két mérkőzésen hat pontot szerezve a dobogón akarunk telelni. Az ősszel viszonylag sok döntetlen csúszott be, volt köztük olyan, amikor elhullajtottunk két pontot, de be kell vallani, akadt olyan meccs is, amelynek a végén örülnünk kellett az egynek. Ilyen a futball. Előre kell tekintenünk, ám mindig csak a következő feladatra összpontosítva.”

Markgráf Ákos balhátvédként robbant be az élvonalba, de az utóbbi hetekben csapata védelmének közepén futballozik Wojciech Golla párjaként. Vajon mennyire tetszik neki az új szerepkör?

„Amikor felkerültem az első csapathoz, a felkészülési mérkőzéseken már próbálgatott Hornyák Zsolt vezetőedző a védelem közepén, ám végül úgy döntött, a balhátvédposztra tesz. Örültem neki, hiszen az volt a legfontosabb, hogy játéklehetőséget kapjak, mindamellett bevallom, nekem komfortosabb középső védőként játszani. Rengeteg tapasztalatot kell még szereznem, hogy jó teljesítményt tudjak nyújtani huzamosabb ideig. Ebben sokat segítenek a társak, s külön ki kell emelnem Wojciech Gollát, akivel együtt játszom középen. Tanácsokat ad az edzéseken és a mérkőzéseken egyaránt. Szóval, élvezem a középső védő szerepét.”

NS-tipp „Noha mindkét csapata értékes győzelmet aratott legutóbb, az őszi szezonjára egyik sem lehet büszke. Lehet javítani az összképen szombaton, az esélyek alapján ez a Puskás Akadémiának sikerül, a házigazda egy góllal jobbnak tűnik a Diósgyőrnél” – Somogyi Zsolt.

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

16.30: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!