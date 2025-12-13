Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: az önkormányzat segíti a működést Dunaújvárosban, de hosszabb távon visszafogja a támogatást

Vágólapra másolva!
2025.12.13. 13:38
null
Címkék
DKKA Dunaújváros női kézilabda NB I
A dunaújvárosi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiának annak érdekében, hogy munkatársai megkaphassák a fizetésüket, így biztosítva a működés folyamatosságát az ünnepi időszakban, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben a város nem tudja nyújtani – számolt be róla a DKKA a közösségi oldalán.

A klub november elején jelezte, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő DKKA csapatát működtető gazdasági társaság. Az akkori közlemény szerint az elmúlt hónapokban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. nehéz pénzügyi helyzetbe került, a jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a mostani szezonban.

A friss, szombati bejegyzés szerint a kft. vezetése a közelmúltban átfogó egyeztetést folytatott az önkormányzattal, amelyen Szabó Zsolt alpolgármester biztosította a klubot arról, hogy a város továbbra is elkötelezett a dunaújvárosi sport támogatása mellett, egyúttal azonban világossá tette, hogy a korábbi nagyságrendű támogatásokra a jövőben a város jelenlegi helyzetét ismerve nincs lehetőség.

A tájékoztatás kitér rá, hogy a jövőbeli működés megerősítése érdekében az önkormányzat és a klub további források bevonásán dolgozik, a távozó játékosokra egy megkezdett költségcsökkentési folyamat részeként kell tekinteni. Az utánpótlás-nevelés szakmai munkája ugyanakkor zavartalanul és stabil környezetben zajlik tovább, a fiatal sportolók képzése, fejlődése és versenyeztetése folyamatosan biztosított marad.

Korábban már írtunk arról, hogy több játékos is elhagyta az együttest: elsőként Lakatos Petra bontott szerződést a csapattal november elején, és Békéscsabára ment. A sort folytatta Kellermann Dóra, ő Vácon folytatja pályafutását, majd Román Dorina sem várt tovább és szintén távozott. Később Paróczy Sára és Gabrijela Bartulovic is távozott, őket követte hatodikként Agócs Alexandra.

A DKKA nyolc forduló után két döntetlennel és hat vereséggel a bajnoki tabella utolsó előtti (13.) helyén áll.

 

DKKA Dunaújváros női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Már a hatodik játékos jelentette be távozását a Dunaújvárostól

Kézilabda
2025.12.11. 18:08

Női kézilabda NB I: bolgár átlövőt igazolt a Mosonmagyaróvár – hivatalos

Kézilabda
2025.12.09. 10:25

Tomanóczy Tibor: A szülő az utánpótlásedző legnagyobb ellensége

Utánpótlássport
2025.12.06. 09:39

Női kézilabda NB I: újabb játékos hagyta el a Dunaújvárost

Kézilabda
2025.12.05. 14:29

Női kézilabda NB I: győri nevelésű irányítót igazolt a Vác – hivatalos

Kézilabda
2025.12.03. 11:33

Rekordot döntött a DKKA amerikai légiósa a női kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.26. 14:32

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

Kézilabda
2025.11.21. 12:28

Hosszabbított beállójával a DVSC

Kézilabda
2025.11.20. 19:14
Ezek is érdekelhetik