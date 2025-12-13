Női kézi NB I: az önkormányzat segíti a működést Dunaújvárosban, de hosszabb távon visszafogja a támogatást

A klub november elején jelezte, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő DKKA csapatát működtető gazdasági társaság. Az akkori közlemény szerint az elmúlt hónapokban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. nehéz pénzügyi helyzetbe került, a jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a mostani szezonban.

A friss, szombati bejegyzés szerint a kft. vezetése a közelmúltban átfogó egyeztetést folytatott az önkormányzattal, amelyen Szabó Zsolt alpolgármester biztosította a klubot arról, hogy a város továbbra is elkötelezett a dunaújvárosi sport támogatása mellett, egyúttal azonban világossá tette, hogy a korábbi nagyságrendű támogatásokra a jövőben a város jelenlegi helyzetét ismerve nincs lehetőség.

A tájékoztatás kitér rá, hogy a jövőbeli működés megerősítése érdekében az önkormányzat és a klub további források bevonásán dolgozik, a távozó játékosokra egy megkezdett költségcsökkentési folyamat részeként kell tekinteni. Az utánpótlás-nevelés szakmai munkája ugyanakkor zavartalanul és stabil környezetben zajlik tovább, a fiatal sportolók képzése, fejlődése és versenyeztetése folyamatosan biztosított marad.

Korábban már írtunk arról, hogy több játékos is elhagyta az együttest: elsőként Lakatos Petra bontott szerződést a csapattal november elején, és Békéscsabára ment. A sort folytatta Kellermann Dóra, ő Vácon folytatja pályafutását, majd Román Dorina sem várt tovább és szintén távozott. Később Paróczy Sára és Gabrijela Bartulovic is távozott, őket követte hatodikként Agócs Alexandra.

A DKKA nyolc forduló után két döntetlennel és hat vereséggel a bajnoki tabella utolsó előtti (13.) helyén áll.