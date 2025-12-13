Molnár Ádin szeretné régi önmagát idézni az Újpest ellen

Nemzeti Sportrádió

Remélem, mi – felelte Molnár Ádin, a budapesti kék-fehérek 21 éves támadója arra a kérdésre, hogy a szombati MTK–Újpest bajnoki végén melyik csapat örülhet. Nem egyszerű a helyzet: a lila-fehérek mérkőzéseik negyedét tudták csak megnyerni, felét elveszítették (16 meccsen négy győzelem, nyolc vereség), az MTK az előző három bajnokiján egy gólt szerzett, tízet kapott (0–4 Diósgyőrben, 0–3 Győrben, 1–3 Pakson).

Mire mehet egymással a két patinás fővárosi csapat?

 „Természetesen az a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot – mondta lapunknak Molnár Ádin.Három idegenbeli mérkőzésen vagyunk túl, és nem kérdés, egyik sem sikerült, de senki sem tudja megmondani, miért nem tudunk úgy futballozni vendégként, mint hazai pályán. Itthon sokkal jobban megy, ez pedig erősíti most az önbizalmat, vártuk már, hogy ismét a Hidegkuti-stadionban lépjünk pályára. Nyilvánvalóan senkinek sem tesz jót három vereség egymás után, ám mindegyik meccsnek megvolt a maga története, mindent megtettünk, hogy a tanulságok levonása után lezárjuk a ­rossz szériát.”

Molnár Ádinra emlékezhetnek az újpestiek: még tavaly, október 26-án 4–1-re nyert az MTK hazai pályán, s góllal, gólpasszal főszereplő volt a kék-fehéreknél.

„Igen, elég jól sikerült az a mérkőzés. Az Újpestet sok szurkoló elkíséri, nagyszerű a hangulat, és a lila-fehérek nem azt az ötvédős bunkerfutballt játsszák, ami miatt gyakran kevéssé látványos a mérkőzés. Az ellenfelünk is futballozni szeret, a játékra törekszik, támadni próbál, mi is ebben hiszünk, ezért sokszor élvezetes az egymás elleni párharcunk. Volt egy jobb időszakom az ősszel, jöttek a gólok, ment a játék, ám el kell ismernem, az én formám is visszaesett a csapatéval együtt. Szeretném újra régi önmagamat idézni, ezért dolgoztam ezen a héten is. Átgondoltam, milyen okai lehetnek a visszaesésnek, mit tudok tenni, hogy jobb legyek, kikerüljek a hullámvölgyből. Próbáltam többet pihenni, a lehető legjobban edzeni, egy szó, mint száz, nagyon motiváltan várom a kezdést.”

NS-tipp
„Vereségsorozat ide vagy oda, ismerjük az MTK-ban rejlő potenciált, a szintén nehéz időszakot megélő Újpest ellen lezárja rossz szériáját. A kérdés csak az, hogy mekkora lesz a különbség a két csapat között”Vajda György.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
19.00: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

 

