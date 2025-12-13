Nemzeti Sportrádió

Bombaerős a szenegáli keret az Afrikai Nemzetek Kupájára

2025.12.13. 13:45
null
Sadio Manénak 2022-ből van már ANK-győzelme (Fotó: Getty Images)
Kevesebb mint tíz nappal az Afrikai Nemzetek Kupája kezdete előtt kijelölte keretét a szenegáli labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Pape Thiaw.

Szenegálnak minden oka megvan ahhoz, hogy a végső sikert célozza meg a 2025-ös Afrikai Nemzetek Kupáján, hiszen a keret egy részét világsztárok alkotják, többen a Premier Leauge-ben futballoznak – elég csak az Everton meghatározó duójára, Idrissa Gana Gueye-re és Iliman Ndiaye-ra gondolni.

A legnagyobb név továbbra is Sadio Mané, de természetesen meghívót kapott a Bajnokok Ligája-győztes kapus, Édouard Mendy is.

Az ANK december 21-én kezdődik és január 18-án ér véget. Szenegál ellenfelei a csoportban: Botswana, Kongó és Benin.

 

