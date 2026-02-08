Nemzeti Sportrádió

Gólt szerzett, de kikapott Varasdon az Eszék

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 17:03
null
Csak gólt szerzett, nyerni nem tudott az Eszék Varasdon (Fotó: nk-osijek.hr)
Címkék
HNL horvát labdarúgó-bajnokság NK Osijek NK Varazdin
Nem tudott ellépni a horvát labdarúgó-bajnokság utolsó helyéről az NK Osijek, amely méltó ellenfele volt a dobogós Varasdnak, de 2–1-re így is kikapott a 21. forduló vasárnapi délutáni mérkőzésén.

Meglehetősen kiegyenlített mérkőzést vívott egymással Varasdon az NK Varazdin és az NK Osijek a horvát labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A vezetést Matej Vuk révén hazaiak szerezték meg 10. percben, kilenc perccel későn az eszékiek montenegrói középpályásuk, Vladan Bubanja góljával egyenlítettek. Alig több mint negyedóra telt el a második félidőből, amikor Ivan Mamut ismét a házigazdákat juttatta vezetéshez, s mivel a hátralévő időben Oliver Zelenika kapus remekül állta a sarat, 2–1-es varasdi sikerrel végződött az összecsapás. A vendéglátók győzelmükkel feljöttek a harmadik pozícióba a tabellán, az Eszék továbbra is az utolsó helyen áll.

HORVÁT HNL
21. FORDULÓ
NK Varasdin–NK Osijek 2–1 (Vuk 10., Mamut 62., ill. Bubanja 19.)

 

HNL horvát labdarúgó-bajnokság NK Osijek NK Varazdin
Legfrissebb hírek

1. HNL: az Eszék simán kikapott a Dinamótól

Minden más foci
2026.01.25. 22:01

Nyolcadik döntetlenjét játszotta az Eszék a bajnokságban

Minden más foci
2025.12.20. 17:10

Egy ötöst kapott otthon az NK Osijek

Minden más foci
2025.12.07. 20:23

Az eszékiek tizenegyesekkel kiestek a Horvát Kupából

Minden más foci
2025.12.03. 19:52

1. HNL: három vereség után szerzett pontot az Eszék

Minden más foci
2025.11.02. 20:13

Horvát bajnokság: előnyről szenvedett vereséget Pulában az Eszék

Minden más foci
2025.09.21. 21:26

1. HNL: továbbra is nyeretlenek az eszékiek

Minden más foci
2025.08.31. 21:11

1. HNL: negyedik meccsén sem tudott nyerni a sereghajtó Eszék

Minden más foci
2025.08.24. 21:44
Ezek is érdekelhetik