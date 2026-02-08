Gólt szerzett, de kikapott Varasdon az Eszék

Meglehetősen kiegyenlített mérkőzést vívott egymással Varasdon az NK Varazdin és az NK Osijek a horvát labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A vezetést Matej Vuk révén hazaiak szerezték meg 10. percben, kilenc perccel későn az eszékiek montenegrói középpályásuk, Vladan Bubanja góljával egyenlítettek. Alig több mint negyedóra telt el a második félidőből, amikor Ivan Mamut ismét a házigazdákat juttatta vezetéshez, s mivel a hátralévő időben Oliver Zelenika kapus remekül állta a sarat, 2–1-es varasdi sikerrel végződött az összecsapás. A vendéglátók győzelmükkel feljöttek a harmadik pozícióba a tabellán, az Eszék továbbra is az utolsó helyen áll.

HORVÁT HNL

21. FORDULÓ

NK Varasdin–NK Osijek 2–1 (Vuk 10., Mamut 62., ill. Bubanja 19.)