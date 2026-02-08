Öttusa: Kósa Nóra mindent vitt az első U15-ös évében

A Magyar Öttusa Szövetség nemrégiben átadta a 2025-ös esztendő legjobb versenyzőinek járó díjakat. Az U15-ös lányok között a 13 esztendős Kósa Nóra kapta az elismerést, aki elképesztően sikeres évet tudhat maga mögött.

A KSI reménysége a litvániai Kaunasban rendezett U15-ös Európa-bajnokságon három aranyérmet érdemelt ki.

Nóra az egyéni diadal mellett Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének is köszönhetően csapatban is nyert, aztán a végül szintén háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban sem talált legyőzőre.

A Füri Csilla vezetésével felkészülő reménység az egyéni Eb-n úszásban és az OCR-pályán is a legjobb volt, és magabiztos előnyéből 12 másodpercet megőrzött a záró, kombinált szám végére is, így a korosztály elsőéveseként teljesen megérdemelten, fölényesen nyerte meg a kontinensviadalt.

Kósa Nóra elsőként a célban az U15-ös Eb-n Fotó: UIPM/Aisté Ridikaité

„Mindig felszabadultan tudok versenyezni az idősebbek között – mondta a sikere után. – Ez volt az első négytusa Eb-m, és nagyon örültem, hogy ebben a korosztályban is képviselhetem az országomat. Az időjárás kicsit másabb volt, mint itthon. Esősebb, hűvösebb versenynapokon kellett helytállni. Ez a futópályán meg is látszott, hiszen a laser run végére elég saras lett, de nekem ez a nehezebb terep is tetszett.

Nagyon örülök mindhárom éremnek. Sokat köszönhetek az edzőimnek, a győzelmek mögött kemény csapatmunka áll.

Az elején még nem gondoltam, hogy ilyen eredményes leszek, nem ismertem az ellenfeleket sem. Aztán egyre inkább körvonalazódott, szép sikereket érhetünk el. Jó volt a magyar csapat tagjának lenni Litvániában, végig szurkoltunk a másiknak és nagyon örültünk egymás sikerének. Az U17-esek között majd a vívás is bekapcsolódik az öttusába. Szeretném, ha a fejlődésem folyamatos maradna.”a

Aztán remekül szerepelt a magyar küldöttség az U17-es és az U19-es öttusázók Olimpiai Reménységek Versenyén, melynek a lengyelországi Spala adott otthont. A hagyományos viadalon a magyarok a házigazda lengyel, a cseh, a német, a brit, a litván, valamint a szlovák ígéretekkel mérték össze tudásukat. A megméretés érdekessége volt, hogy az U15-ös reménységeink az U17-es, az U17-es kitűnőségeink pedig az U19-es korosztályban álltak rajthoz.

Az egyetlen magyar egyéni elsőséget Kósa Nóra érdemelte ki, aki az U17-esek mezőnyében a legfiatalabb indulóként is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Nóra az úszásban, az akadálypályán (OCR) és a kombinált számban (futás és lövészet) is legjobb eredményt érte el az idősebbek között, így megkérdőjelezhetetlen volt az aranyérme. Ráadásul ez volt az első versenye, amelyben vívásban is megmutatta magát, hiszen az U15-ösök még nem küzdenek meg a páston a seregszemléiken. A hazai szövetség tájékoztatása szerint kihirdették a „kísérleti jellegű”, kieséses vívással rendezett versenyek végeredményét is – Nóra ebben is első lett. A reménység nem mellesleg Kertai Gréta és Herbák Dóra társaságában csapatban és Kántor Benedekkel vegyes váltóban is ezüstérmet szerzett Spalában.

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Miłosz Cygański)