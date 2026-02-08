Sportlövészet: magyar arany, ezüst és bronz az ifjúsági Eb zárónapján

Remekül zárták a Burgaszban rendezett U16-os és U18-as sportlövő Európa-bajnokságot a magyar ígéretet.

A Nagy Réka, Kiss-Vámosi Zsombor páros az U16-osok között aranyérmes lett a légpuskások duet versenyszámában.

A mieink az aranyért 13–5-re múlták felül a lengyeleket. Az U16-os fiúk légpisztoly trió számában a Hajdu Csongor, Torma Péter, Koncz Attila magyar hármas ezüstérmes lett, az első helyért zajló mérkőzésen Törökország csapata 12–6-ra győzött. Az U16-os leány légpisztoly trió versenyben pedig a Bence Golda Jente, Kerepeczki Bianka, Gunczer Léna Anna alkotta magyar együttes érdemelt ki bronzérmet. Összességében a magyar fiatalok 4 arany-, 2 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek a kontinensviadalon.

(Kiemelt kép forrása: MSSZ)