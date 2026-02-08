Nemzeti Sportrádió

Edzőt váltott a Szent Benedek RA

2026.02.08. 17:49

A horvát Mario Teppert lett a TippmixPro női röplabda Extraliga alapszakaszában sereghajtó Szent Benedek RA új vezetőedzője.

 

A balatonfüredi klub vasárnap jelentette be a negyvenéves szakember érkezését. A közlemény szerint Teppertnek nagy tapasztalata van, mivel hazája élvonalában, férfi és női vonalon is bizonyított már. Az akadémia vezetése bízik abban, hogy az új szakmai impulzus friss lendületet ad az együttesnek.

A 2024 februárjában kinevezett szlovákiai Tomas Varga vezetésével a Szent Benedek RA az utolsó, kilencedik helyen zárja az alapszakaszt, így a negyeddöntő négy vesztesével majd az 5-9. helyért folytatja szereplését.

 

