ANK: megvan az első finalista – Szalahék kikaptak

Szenegáli mezőnyfölényt hozott indult az Afrikai Nemzetek Kupája első elődöntőjének első félideje Tangier-ben, ahol Sadio Manéék az egyiptomi válogatottal csaptak össze. „Teranga oroszlánjai” hetven százalékban birtokolták a labdát, s a kaput is csak ők találták el, Mohamed Szalah és társai még lövésekig sem jutottak el. Az már az ebben a játékrészben eldőlt, hogy amennyiben csapata döntőbe jut, Szenegál csapatkapitánya, Kalidou Koulibaly kihagyja a finálét, ugyanis a 17. percben sárga lapot kapott – nem először a tornán. Az Al-Hilal játékosa később meg is sérült, így Pape Bouna Thiaw kapitány kénytelen volt lecserélni.

A folytatásban is csak a „fáraók” veterán kapusának, Mohamed el-Senavinak volt dolga, de neki sem sok, az ellenfél ugyanis főként a büntetőterületen kívülről igyekezett őt próbára tenni – nem túl nagy sikerrel. Egészen a 78. percig: ekkor Mané rázta meg magát, és a tizenhatos vonaláról remek lövést küldött a kapu bal oldalába. Az addig szinte csak a védekezéssel törődő Egyiptomnak azonnal sürgős lett, a nulla próbálkozásból hirtelen négy lett, de Szenegál így is megnyerte a mérkőzést, és bejutott a fináléba.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

ELŐDÖNTŐ

Szenegál–Egyiptom 1–0 (Mané 78.)

