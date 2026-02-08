La Liga: a vártnál nehezebben verte a Levantét a Bilbao

Egymás „tőszomszédságából”, a 10., illetve a 11. helyről várhatta a két csapat vitóriai találkozóját az Alavés és a Getafe, a baszk csapat előnye két pont volt a madridiakkal szemben. A mérkőzés alakulása fényesen igazolta, hogy nincsen összefüggés a labdabirtoklás és az eredményesség között: hiába játszottak mezőnyfölényben a vendéglátók, hiába volt náluk csaknem másfélszer annyit a labda, a vezetést az 53. percben az Anderlechttől kölcsönvett argentin center, Luis Vázquez révén a Getafe szerezte meg, aki Luis Milla passzát váltotta gólra.

Tizennyolc perccel később pedig már 0–2 állt az eredményjelzőn, miután a hazai Jon Pacheco szabálytalanságáért megítélt büntetőt Juan Iglesías értékesítette. A házigazdák ezt követően, ha lehet, még jobban rákapcsoltak, de az összes helyzetüket elpuskázták, így a labdabirtoklás 60:40 százalékos arányban az övék lett, a három pontot viszont a sokkal hatékonyabb fővárosiak vihették haza. 0–2

Eleint úgy nézett ki, öt perc alatt lerendezte a Levante elleni hazai meccset az Athletic Bilbao csatára, Gorka Guruzeta. A találkozón az előzetes esélylatolgatásoknak helyzetek tekintetében domináló, a 17. percben emberelőnybe kerülő baszk csapat első góljánál a 29 éves center Inigo Ruiz de Galarreta beadását fejelte Matthew Ryan kapujának jobb alsó sarkába, majd Inaki Williams ütempasszát értékesítette.

Sokáig úgy tűnt, kétgólos előnyét meg tudja őrizni a bilbaói gárda, ám a 81. percben egy kapu előtti kavarodásnál a levantei Unai Elgezábalnak jutott eszébe, hogy a kapunak háttal ollózni célszerű, s akrobatikus mozdulata nyomán a labda a kissé kint álló Unai Simón kapujában kötött ki. A gól után a vendégek minden mindegy alapon támadni kezdtek, a Bilbao pedig csak erre várt, ás egy szépen végigvitt kontrából Nico Serrano révén ismét kétgólosra növelte az előnyt. A hosszabbításban még két gól esett, Jon Olasagasti megint közelebb hozta a valenciaiakat, hogy aztán a hazaiaktól Robert Navarro minden kérdést lezárjon. 4–2

Az elején és a végén is csattant az ostor Sevillában, ahol Thomas Lemar már a 2. percben vezetéshez juttatta a Gironát, akik egészen a hosszabbításig tartani is tudták soványka fórjukat. A második félidő hosszabbításában Kike Salas szemfüles labdaszerzése után egyenlítettek a hazaiak, de a drámai meccs feszültége a négy perccel később tetőzött, amikor a sevillai Gabriel Suazo szabálytalansága nyomán megítélt tizenegyest Cristhian Stuani elhibázta, így az egyébként sokkal veszélyesebb Gironának be kellett érnie egy ponttal tabellaszomszédja otthonában. 1–1

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Alavés–Getafe 0–2 (Luis Vázquez 53., J. Iglesías 71. – 11-esből)

Sevilla–Girona 1–1 (K. Salas 90+2., ill. Lemar 2.)

Athletic Bilbao–Levante 4–2 (Guruzeta 29., 34., N. Serrano 86., R. Navarro 90+9., ill. Elgezábal 81., Olasasagasti 90+4.)

Kiállítva: Maturro (Levante, 17.)

18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Rayo Vallecano–Oviedo – elhalasztva

Hétfőn játsszák

21.00: Villarreal–Espanyol (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Barcelona–Mallorca 3–0 (Lewandowski 29., Yamal 61., Bernal 83.)

Real Sociedad–Elche 3–1 (Sucic 24., Oyarzabal 37., Óskarsson 89., ill. A. Silva 42.)

Pénteken játszották

Celta Vigo–Osasuna 1–2 (B. Iglesias 59. – 11-esből, ill. Budimir 35., Raúl García 79.)