Hornyák Zsolt: Nem túl jó, hogy én mérgesebb vagyok egy kihagyott szituáció után, mint aki nem talál a kapuba

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Látszik az arcán a csalódottság.

– Szerintem nemcsak az, mert szomorú és mérges is vagyok. Ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, mégsem a miénk lett a három pont. Ami működött az Újpest ellen, most nem ment. Tudtuk, hogy az egerszegiek kontraakciókkal próbálkoznak, felkészültünk rá, a kapott gól előtt mégsem állítottuk meg a vendégek akcióját.

– Minek tulajdonítja a rendkívül rossz helyzetkihasználást?

– Ha hiszik, ha nem, az edzések hatvanöt-hetven százalékán az akciók befejezését gyakoroljuk, bár ezen a meccsen is számos helyzetet dolgoztunk ki a ZTE kapuja előtt, Joel Fameyeh és a csereként beálló Németh András sem talált a kapuba.

– Mi kellene ahhoz, hogy hatékonyabb és eredményesebb legyen a csapat?

–A csatárkvalitás hiányzik, és persze az sem túl jó, hogy én mérgesebb vagyok egy-egy kihagyott szituáció után, mint aki nem talál a kapuba. Persze, a vereség ellenére voltak jó teljesítmények is, Nagy Zsolt a bal oldalon, Lukács Dániel a másikon, de hiába ívelték rendre a tizenhatoson belülre a labdát, gól nem született. Bízom benne, hogy ezen a téren változik a helyzet.

Nuno Campos, az ZTE FC vezetőedzője

– Mit gondol a találkozóról?

– Elsősorban azt, hogy jó meccs volt, és jól futballoztunk egy erős csapat ellen. A Puskás Akadémiától amúgy azt kaptam, amire számítottam. Értelemszerűen azt kell mondjam, igazságos eredmény született.

– A csapatot elkísérő egerszegi szurkolók a meccs végén az ön nevét skandálták: milyen érzés ezt hallani?

– Természetesen jólesik a szurkolók bizalma, de azt is tudom, hogy ez nem nekem, hanem a csapatnak szól. Vagyis annak a munkának, amit elkezdtünk, és amit folytatni kívánunk. Azért az egyáltalán nem a véletlen műve, hogy legyőztük a Ferencvárost, az ETO-t, és noha most egy szerencsés góllal, de a Puskás Akadémiát is.

– A találkozó hajrájában tartott-e attól, hogy kiütközik a két csapat közötti magasságbeli különbség?

– Nem, mert a játékosaink hisznek abban, amit csinálunk, tisztában vannak vele, hogy minden meccsen csúcsformában kell lenniük ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Egyébként, ha a büdzsénk olyan lesz, hogy nagyobb összegért magasabb labdarúgókat is szerződtethetünk, akár versenyképesebbek is lehetünk. Jelenleg azonban ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből próbáljuk kihozni a maximumot. Hála Istennek a játékosok vevők a munkára, azonosulnak a szellemiségünkkel.

További vélemények

Lukács Dániel, a Puskás Akadémia szélsője: – Ezúttal gyengén futballoztunk… Legutóbb egy helyzetünk volt Újpesten, akkor nyertünk, most több lehetőséget alakítottunk ki, mégis vereség lett a vége – ilyen a futball. Egyértelmű, hogy ennél sokkal jobb teljesítményre lesz szükség tőlünk a folytatásban.

Szendrei Norbert, a ZTE FC középpályása: – Viszonylag új összetételű belső védőpárossal játszottunk, így bevallom, nem hittem volna, hogy kapott gól nélkül tudunk nyerni Felcsúton. Ezzel a sikerrel megnyugodhatunk, hiszen stabilizáltuk a helyünket a középmezőnyben, és kicsit már nézegethetünk előre, nem csak azt kell figyelnünk, hány pontra vagyunk a veszélyes zónától.

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (0–0)

Felcsút, Pancho Aréna, 500 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Szappanos (50. – öngól)