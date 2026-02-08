Milner csúcsbeállítása még odébb van, a Crystal Palace megszakította rossz sorozatát a Premier League-ben

Felejthető első félidőt produkált a két nagy rivális, és ugyanúgy nem született gól, ahogyan a novemberi mérkőzésükön. Akkor a vége is 0–0 lett, most másként alakult.

A 61. percben Lewis Dunk, a hazaiak védője rossz helyre fejelte a labdát, a Palace nem sokkal korábban becserélt téli szerzeménye, Evann Guessand lecsapott rá a felezővonal közelében, kiugratta Ismaila Sarr-t, aki közelről a hálóba bombázott (0–1).

Az addig is halványan futballozó Brightont végképp megfogta a kapott gól. Fabian Hürzeler vezetőedző az utolsó két cseréjét is harcba küldte – egyikük sem James Milner volt, így a 40 éves középpályásnak még várnia kell a csúcsbeállítást jelentő 653. Premier League-mérkőzésére, Gareth Barry rekordjának megismétlésére.

A hazai drukkerek nem csupán az ő megünnepléséről voltak kénytelenek lemondani; sem a gól, sem a pontszerzés nem jött össze, és csapatuk a mostani vereséggel londoni ellenlábasa mögé csúszott a tabellán.

Ami a Crystal Palace-t illeti: a megelőző kilenc fordulóban egyszer sem nyerő (három döntetlen, hat vereség) londoni csapat új lapot nyitott, azaz nem fenyeget a veszély, hogy megismétli a 2023 januárja és márciusa közötti 12 meccses nyeretlenségi szériáját.

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brighton & Hove Albion–Crystal Palace 0–1 (I. Sarr 61.)

Később

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)

Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)

Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)

AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)

Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)

Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)

Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)

Newcastle United–Brentford 2–3 (Botman 24., Guimaraes 79. – 11-esből, ill. Janelt 37., I. Thiago 45+2. – 11-esből, Ouattara 85.)

Pénteken játszották

Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)