Milner csúcsbeállítása még odébb van, a Crystal Palace megszakította rossz sorozatát a Premier League-ben

K. Zs.K. Zs.
2026.02.08. 17:05
Ismaila Sarr így rúgta a Palace gólját (Fotó: Getty Images)
Crystal Palace Brighton Premier League James Milner
A Crystal Palace 1–0-ra győzött a Brighton vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 25. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén, ezzel megszakította kilencfordulónyi nyeretlenségi sorozatát.

Felejthető első félidőt produkált a két nagy rivális, és ugyanúgy nem született gól, ahogyan a novemberi mérkőzésükön. Akkor a vége is 0–0 lett, most másként alakult.

A 61. percben Lewis Dunk, a hazaiak védője rossz helyre fejelte a labdát, a Palace nem sokkal korábban becserélt téli szerzeménye, Evann Guessand lecsapott rá a felezővonal közelében, kiugratta Ismaila Sarr-t, aki közelről a hálóba bombázott (0–1).

Az addig is halványan futballozó Brightont végképp megfogta a kapott gól. Fabian Hürzeler vezetőedző az utolsó két cseréjét is harcba küldte – egyikük sem James Milner volt, így a 40 éves középpályásnak még várnia kell a csúcsbeállítást jelentő 653. Premier League-mérkőzésére, Gareth Barry rekordjának megismétlésére.

A hazai drukkerek nem csupán az ő megünnepléséről voltak kénytelenek lemondani; sem a gól, sem a pontszerzés nem jött össze, és csapatuk a mostani vereséggel londoni ellenlábasa mögé csúszott a tabellán.

Ami a Crystal Palace-t illeti: a megelőző kilenc fordulóban egyszer sem nyerő (három döntetlen, hat vereség) londoni csapat új lapot nyitott, azaz nem fenyeget a veszély, hogy megismétli a 2023 januárja és márciusa közötti 12 meccses nyeretlenségi szériáját.

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brighton & Hove Albion–Crystal Palace 0–1 (I. Sarr 61.)
Később
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)
AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)
Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)
Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)
Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)
Newcastle United–Brentford 2–3 (Botman 24., Guimaraes 79. – 11-esből, ill. Janelt 37., I. Thiago 45+2. – 11-esből, Ouattara 85.)
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)

  1. Arsenal

25

17

5

3

49–17

+32 

56 

  2. Manchester City

24

14

5

5

49–23

+26 

47 

  3. Aston Villa

25

14

5

6

36–27

+9 

47 

  4. Manchester United

25

12

8

5

46–36

+10 

44 

  5. Chelsea

25

12

7

6

45–28

+17 

43 

  6. Liverpool

24

11

6

7

39–33

+6 

39 

  7. Brentford

25

12

3

10

39–34

+5 

39 

  8. Everton

25

10

7

8

28–28

37 

  9. Sunderland

25

9

9

7

27–29

–2 

36 

10. Fulham

25

10

4

11

35–37

–2 

34 

11. Bournemouth

25

8

10

7

41–44

–3 

34 

12. Newcastle

25

9

6

10

35–36

–1 

33 

13. Crystal Palace

25

8

8

9

26–29

–3 

32 

14. Brighton & Hove Albion

25

7

10

8

34–33

+1 

31 

15. Tottenham

25

7

8

10

35–35

29 

16. Leeds United

25

7

8

10

34–43

–9 

29 

17. Nottingham Forest

25

7

5

13

25–38

–13 

26 

18. West Ham

25

6

5

14

31–48

–17 

23 

19. Burnley

25

3

6

16

25–49

–24 

15 

20. Wolverhampton

25

1

5

19

16–48

–32 

 

Ezek is érdekelhetik