Milner csúcsbeállítása még odébb van, a Crystal Palace megszakította rossz sorozatát a Premier League-ben
Felejthető első félidőt produkált a két nagy rivális, és ugyanúgy nem született gól, ahogyan a novemberi mérkőzésükön. Akkor a vége is 0–0 lett, most másként alakult.
A 61. percben Lewis Dunk, a hazaiak védője rossz helyre fejelte a labdát, a Palace nem sokkal korábban becserélt téli szerzeménye, Evann Guessand lecsapott rá a felezővonal közelében, kiugratta Ismaila Sarr-t, aki közelről a hálóba bombázott (0–1).
Az addig is halványan futballozó Brightont végképp megfogta a kapott gól. Fabian Hürzeler vezetőedző az utolsó két cseréjét is harcba küldte – egyikük sem James Milner volt, így a 40 éves középpályásnak még várnia kell a csúcsbeállítást jelentő 653. Premier League-mérkőzésére, Gareth Barry rekordjának megismétlésére.
A hazai drukkerek nem csupán az ő megünnepléséről voltak kénytelenek lemondani; sem a gól, sem a pontszerzés nem jött össze, és csapatuk a mostani vereséggel londoni ellenlábasa mögé csúszott a tabellán.
Ami a Crystal Palace-t illeti: a megelőző kilenc fordulóban egyszer sem nyerő (három döntetlen, hat vereség) londoni csapat új lapot nyitott, azaz nem fenyeget a veszély, hogy megismétli a 2023 januárja és márciusa közötti 12 meccses nyeretlenségi szériáját.
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brighton & Hove Albion–Crystal Palace 0–1 (I. Sarr 61.)
Később
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (Mbeumo 38., B. Fernandes 81.)
Kiállítva: C. Romero (29., Tottenham)
Arsenal–Sunderland 3–0 (Zubimendi 42., Gyökeres 66., 90+4.)
AFC Bournemouth–Aston Villa 1–1 (Rayan 55., ill. Rogers 22.)
Burnley–West Ham United 0–2 (Summerville 13., Castellanos 26.)
Fulham–Everton 1–2 (Mikolenko 18. – öngól, ill. Dewsbury-Hall 76., Leno 83. – öngól)
Wolverhampton Wanderers–Chelsea 1–3 (Arokodare 54., ill. Palmer 13., 35., 38. – az első kettőt 11-esből)
Newcastle United–Brentford 2–3 (Botman 24., Guimaraes 79. – 11-esből, ill. Janelt 37., I. Thiago 45+2. – 11-esből, Ouattara 85.)
Pénteken játszották
Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (Bogle 26., Okafor 30., Calvert-Lewin 49., ill. L. Lucca 86.)
|1. Arsenal
25
17
5
3
49–17
+32
56
|2. Manchester City
24
14
5
5
49–23
+26
47
|3. Aston Villa
25
14
5
6
36–27
+9
47
|4. Manchester United
25
12
8
5
46–36
+10
44
|5. Chelsea
25
12
7
6
45–28
+17
43
|6. Liverpool
24
11
6
7
39–33
+6
39
|7. Brentford
25
12
3
10
39–34
+5
39
|8. Everton
25
10
7
8
28–28
0
37
|9. Sunderland
25
9
9
7
27–29
–2
36
|10. Fulham
25
10
4
11
35–37
–2
34
|11. Bournemouth
25
8
10
7
41–44
–3
34
|12. Newcastle
25
9
6
10
35–36
–1
33
|13. Crystal Palace
25
8
8
9
26–29
–3
32
|14. Brighton & Hove Albion
25
7
10
8
34–33
+1
31
|15. Tottenham
25
7
8
10
35–35
0
29
|16. Leeds United
25
7
8
10
34–43
–9
29
|17. Nottingham Forest
25
7
5
13
25–38
–13
26
|18. West Ham
25
6
5
14
31–48
–17
23
|19. Burnley
25
3
6
16
25–49
–24
15
|20. Wolverhampton
25
1
5
19
16–48
–32
8