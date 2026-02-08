Asztalitenisz: Lebrun és Winter nyerte meg a Top 16-bajnokságot

A nőknél a német Sabine Winter, a férfiaknál pedig a francia Alexis Lebrun nyerte meg a svájci Montreux-ben rendezett asztalitenisz Európa Top 16-bajnokságot.
A 41 éves, kétszeres Európa-bajnok, ötszörös olimpikon Póta Georgina a selejtező első fordulójában búcsúzott a kontinens egyik legrangosabb, 125 ezer euró összdíjazású egyéni viadalán.
ASZTALITENISZ, EURÓPA TOP 16-BAJNOKSÁG
FÉRFIAK, DÖNTŐ
Alexis Lebrun (francia)–Darko Jorgic (szlovén) 3:1 (6, 6, –9, 6)
NŐK, DÖNTŐ
Sabine Winter (német)–Szőcs Bernadette (romániai) 3:0 (4, 4, 4)
