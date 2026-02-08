Kézi Európa-liga: az utolsó pillanatokban dobott góllal a Mosonmagyaróvár legyőzte a Larvikot

A Mosonmagyaróvár hazai pályán simán legyőzte a Larvikot (31–22), és a vasárnapi mérkőzést is nagyon jól kezdte: az első három gólt a magyar csapat dobta. Az első félidő derekán, 7–6-os vendégelőnynél hat percre befagyott az eredmény, aztán a szünetre egy góllal átvette a vezetést a házigazda.

A második játékrész elején három gól volt a Larvik előnye (14–11), az utolsó tíz perchez érve pedig már négy (23–19). Az utolsó öt percen belül 24–23-re közelített a Mosonmagyaróvár, másfél perccel a dudaszó előtt pedig kiegyenlített (25–25).

A záró percben a hazaiak betaláltak, Tóth Gabriella 22 másodperccel a dudaszó előtt egyenlített, és bár a Larvik támadhatott a győzelemért, Barbara Arenhart védeni tudott, majd indította a válogatott Falusi-Udvardi Laurát, aki megszerezte a győztes gólt három másodperccel a vége előtt.

Maja Furu Saeteren 12 gólt dobott a Larvikban, mosonmagyaróvári részről Tóth Gabriella hét góllal, Arenhart 12 védéssel járult hozzá a győzelemhez.

(MTI)

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

LARVIK (norvég)–MOTHERSON-MOSONMAGYARÓVÁRI KC 26–27 (11–10)

Larvik, 229 néző. V: Nygaard, Primdahl (dánok).

LARVIK: FRISENDAL – Ramberg, PEDERSEN 4, Hulleberg 2, Mörch 1, Wolff 2, Berg 2. Csere: SAETEREN 12 (2), Seierstad 3, Iversen, Kvalsund. Edző: Henrik Signell

MOSONMAGYARÓVÁR: ARENHART – FALUSI-UDVARDI 2, QUIST 4, TÓTH G. 7 (3), Wolfs 2, Kukely A. 4 (1), Stranigg. Csere: Csatlós (kapus), Tomova 4, Tatar 2, Kazai, Molnár D. 1, Háfra N. 1. Edző: Dragan Adzsics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 0–3. 8. p.: 2–5. 13. p.: 4–7. 23. p.: 6–8. 28. p.: 10–9. 34. p.: 14–11. 40. p.: 15–15. 45. p.: 20–17. 50. p.: 23–19. 52. p.: 23–21. 56. p.: 24–23. 59. p.: 25–25

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Dragan Adzsics: – Rendkívül fontos mérkőzés volt ez számunkra, hiszen ezzel növeltük az esélyeinket a negyeddöntőbe jutásra. Ugyanakkor hosszabb távon is sokat jelent a győzelem: a célunk az, hogy stabilitást építsünk, és megtaláljuk azt a játékot, amely a legjobban fekszik a csapatnak.

Tudósított: ÉLIÁS GÁBOR

A csoport másik mérkőzésén (szombat)

Baia Mare (román)–Thüringer HC (német) 28–24

A csoport állása: 1. Baia Mare 6 pont, 2. Mosonmagyaróvár 6, 3. Thüringer HC 4, 4. Larvik 0

Később

B-CSOPORT

18.00: Mol Esztergom–Chambray Touraine (francia) (Tv: Sport1; rádió: Nemzeti Sportrádió)

A csoport másik mérkőzésén (szombat)

NFH (dán)–Blomberg-Lippe (német) 30–30

A csoport állása: 1. NFH 6, 2. Esztergom 4, 3. Chambray 3, 4. Blomberg 1