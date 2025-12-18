Rekord számú résztvevővel zárult a Millió lépés program





A Millió lépés az iskoládért őszi felhívásában résztvevők együtt 68 milliárd lépést gyűjtöttek össze 11 hét alatt – ez a távolság körülbelül 124 Föld–Hold távolságnak felel meg. A számarányok mögött valódi közösségi aktivitás áll: az iskolák és a családok mindennapjaiban a mozgás idén is központi szerepet kapott – írja a milliolepes.hu.

Az őszi kihívásba rekord számú, több mint 2500 intézmény kapcsolódott be. A program sikerének egyik legfontosabb mutatója az iskolák részvétele. Idén egészen pontosan 2547 intézmény regisztrált, és közülük 829 iskola teljesítette legalább hétszer az Országos Kékkör 2583 kilométeres távját, ezzel bekerülve az egymillió forintos támogatásért folyó sorsolásba. Ez az eddigi legmagasabb teljesítési arány, ami bizonyítja, hogy a diákok, tanárok és szülők összefogása minden eddiginél erősebb volt.

A program idei különlegessége, hogy a korábban nyertes intézmények ismét részt vehettek az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság által felajánlott 100 x 1 millió forint sporteszközvásárlási támogatás sorsolásán. Ennek köszönhetően több olyan iskola is újra versenybe szállhatott, amely az elmúlt években példamutató aktivitást mutatott.

Az első körben 50 olyan iskola nyerhetett, amely korábban még soha nem jutott támogatáshoz – így idén is számos kisebb, hátrányosabb helyzetű intézmény kapott esélyt. A második körben újabb 50 iskola került kisorsolásra, ahol már minden résztvevő esélyes volt, a már kisorolt 50 nyertes kivételével.

Újdonságként az őszi kihívásban a munkahelyek is részt vehettek. 2025 őszén először kaptak szerepet a munkahelyek is a Millió lépés programban. A „Lép a cég!” felhívásra 130 vállalat jelentkezett, 7500 munkavállalóval, akik összesen 3 milliárd lépést gyűjtöttek. A munkahelyek nemcsak a dolgozókat mozgathatták meg, hanem lépéseikkel valamelyik hátrányos helyzetű iskolát is támogathatták, így példamutató összefogás jött létre. A program így már nemcsak az iskolás korosztályra hat, hanem közvetlenül a dolgozó felnőttek életmódját is formálja.

A legaktívabb vállalatok között a K&H Bank, az Óbudai Egyetem és a Hankook Tire Magyarország végzett, példát mutatva arra, hogyan lehet a munkahelyi közösségeket a mozgás eszközével összekovácsolni.

Népszerű volt a zöld közlekedési kihívás: több mint 2300 iskola gyűjtött fenntartható módon pontokat A környezettudatos közlekedés ösztönzése a program egyik legsikeresebb eleme. Idén 2308 intézmény gyűjtött zöld pontokat azzal, hogy a tanulók gyalog, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával vagy tömegközlekedéssel jártak iskolába. Különösen kiemelkedő, hogy 395 iskola érte el a 2000 zöld pontos határt, sorsjegyeket szerezve a fenntarthatósági különdíjhoz, amelynek keretében 30 intézmény nyerhet 250 000 forintot. A zöld pontok népszerűsége azt mutatja, hogy az iskolákban egyre tudatosabban figyelnek a diákok környezetbarát közlekedési szokásaira – sok intézmény egész osztályokat, évfolyamokat mozgósított azért, hogy a gyerekek mindennapjaiban csökkenjen az autóhasználat.

A Millió lépés az iskoládért program idén is bizonyította, hogy a mozgás és az egészségtudatos életmód iránti igény továbbra is folyamatosan erősödik a lakosság körében. A kihívás célja, hogy a mindennapi mozgás hosszú távon is természetes részévé váljon a gyermekek, családok és most már a munkahelyi közösségek életének. A rendszeres testmozgás, a napi egészségüzenetek és az applikáció közösségépítő funkciói hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság tudatosabban éljen, egészségesebben közlekedjen és jobban odafigyeljen saját jóllétére.

A programhoz továbbra is bárki csatlakozhat a Magyar Szervátültetettek Szövetsége ingyenes MillióLépés applikációjának letöltésével, amely több mint hatvanféle mozgásformát alakít át lépésszámmá, így minden korosztály könnyedén megtalálhatja a számára legkényelmesebb aktivitási módot. A nyerteseket december 16-án, az M4 Sport élő adásában hirdették ki, a részletes lista a www.milliolepes.hu oldalon olvasható.

