Davis-kupa: Spanyolország–Németország elődöntőt rendeznek majd

A párharc nyitányán a 20 esztendős és a világranglistán 19. Jakub Mensík hozta a papírformát a 14 évvel idősebb Pablo Carreno (89.) ellen, majd Jaume Munar (36.) némi meglepetésre könnyedén verte meg Jirí Leheckát (17.), ezzel a spanyolok kiegyenlítettek. A döntés így a páros meccsre maradt, melyben a Marcel Granollers, Pedro Martínez kettős két játszmában, két óra öt percnyi játék után legyőzte Mensík és Tomás Machác párosát.

A spanyol csapatra a szombati elődöntőben Németország vár majd, amely bár az első meccs után hátrányba került Argentínával szemben – Tomás Martín Etcheverry két tie-breakes szettben verte meg Jan-Lennard Struffot –, utána fordított Alexander Zverevnek és a Kevin Krawietz, Tim Pütz párosnak köszönhetően.

Korábban a franciákat búcsúztató belgák, valamint a házigazda és címvédő olaszok biztosították helyüket a legjobb négy között.

TENISZ DAVIS-KUPA, SZUPERDÖNTŐ, BOLOGNA

NEGYEDDÖNTŐ

Spanyolország–Csehország 2:1

Pablo Carreno–Jakub Mensík 5:7, 4:6

Jaume Munar–Jirí Lehecka 6:3, 6:4

Marcel Granollers, Pedro Martínez–Tomás Machác, Jakub Mensík 7:6 (10–8), 7:6 (10–8)

Németország–Argentína 2:1

Jan-Lennard Struff–Tomás Martín Etcheverry 6:7 (3–7), 6:7 (7–9)

Alexander Zverev–Francisco Cerúndolo 6:4, 7:6 (7–3)

Kevin Krawietz, Tim Pütz–Andrés Molteni, Horacio Zeballos 4:6, 6:4, 7:6 (12–10)

A TOVÁBBI PROGRAM

Péntek, elődöntő

16.00: Belgium–Olaszország

Szombat, elődöntő

12.00: Spanyolország–Németország

Vasárnap, döntő

15.00: az elődöntő győztesei