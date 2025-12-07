Egyiptom hangjai – Csillag Péter publicisztikája

„Hallgassuk énekét, hallgassuk, hogy lüktet fekete vérünk / Hallgassuk / Hogy lüktet eldugott falvak párájában / Afrika mély érverése” – olvasni Léopold Sédar Senghor (1906–2001) szenegáli költő Elégia a vízhez című verseskötetében, és „Afrika mély érverését” nekünk éppen az alexandriai Senghor Egyetem campusán nyílt módunk valamelyest átérezni. A lírai munkássága mellett politikusként is nyomot hagyó, 1960-ban a független Szenegál első elnökének választott államférfi életműve előtt tiszteleg névválasztásával az egyiptomi felsőoktatási intézmény, amely 1990-es megnyitása óta a fekete kontinens francia ajkú fiatalságának szolgál nemzetközi intellektuális bástyájául, a november végi futballtornán pedig a vendégcsapatoknak volt a bázisa. Az itteni színházteremben rendezték a sokszínű kulturális műsorral gazdagított záróünnepséget, madagaszkári tánccal, helyi gyermekcsoport balettdarabjával, egyetemi dalkör énekelőadásával.

„Afrikai gyerekkorom paradicsomkertje, te őrizted Európa ártatlanságát” – írta Senghor néhány évtizeddel ezelőtt, ám félő, a helyi identitást, hagyományt, szellemiséget egybepörgető globális centrifuga azóta a gyerekkori paradicsomkertet és Európa ártatlanságát is eltüntette a nagy világmasszában. Tévelygő korunkban biztos szellemi kapaszkodót jelent ugyanakkor a múlt letisztult szava, például a Krisztus előtt 2500 évvel élő Ptahhotep egyiptomi vezír intelemgyűjteménye. A csodálatos módon fennmaradt bölcsességekkel találkozhattak a labdarúgókupa résztvevői is. A mérkőzések helyszínéül szolgáló egyetemi campus, a Senghor Egyetemétől nem messze eső E-JUST (Egyiptomi–Japán Tudományos és Technológiai Egyetem) diákbirodalma ugyanis belső főterén egy hatalmas obeliszkkel fogadja a látogatókat, talapzatán a 4500 esztendős tanításokat idézve. Ptahhotep igazságai ma is ércként ragyognak, az emberi jellem makacs javíthatatlanságát és változatlan próbatételeit jelzi, hogy a mondatok az eltelt néhány ezer év során semmit sem veszítettek aktualitásukból.

„Smaragdnál rejtettebb kincs a szép beszéd, ám föllelhető az őrlőkő mellett is, a szolgálólány száján” – figyelmeztette Ptahhotep üzenete a 2025-ben megrendezett egyiptomi torna játékosait, akiknek száját a játék hevében bizony nem csak smaragdos kifejezések hagyták el. Pedig az ókori írnok már a maga korában megmondta, miként érdemes kezelni a kritikus pillanatokat és az érzelmi kilengéseket: „Haragos beszédre felelvén, fordítsd el arcod, s ellenőrizd magad: heves szíved tüze nem ragad-é el? […] Olyan vitatársra találván, aki egyenlő veled – kiválóságod hallgatással emelkedjék fölébe, amikor az helytelenül beszél. […] Aki csúful beszél, azzal méltán bánsz el azáltal, hogy a te önuralmad ellensúlyozza a viselkedését.” Az őrlőkő mellett dúdoló szolgálólány utódainak, a pályára lépő egyszerű hobbifocistáknak éppúgy van mit tanulniuk az egyiptomi bölcstől, mint a nagy tekintélyű vezetőknek: „Ha magas testület tagja vagy, s arra választottál, hogy eleget tégy sokaknak, a pártatlanság helyes útjáról le ne térj. […] Az igazság tisztelete növeli kiválóságunk.” Ha maradéktalanul megfogadnánk Ptahhotep tanácsait, lelkünk rendje szilárd lenne, akárcsak a politika évezredes viharaira érzéketlen piramisok. „Az előrejutás a szorgalmasoké, de a könyöklés semmit se alkot” – vélte a szerző annak idején, a jövőt illetően pedig így fogalmazott: „Ki tudja, mi lesz elképzelt holnapodból; az igaz lélek nyújt csak biztonságot. […] Az erőszakmentes élet példája légy.” Végül óva intett bárkit a savanyú, rosszindulatú hozzáállástól vagy a törleszkedő túlbuzgóság szokásától: „Légy vidám, amíg csak élsz! Ne tégy még többet annál, mint amit mondanak, ne vond meg magadtól idejét az örömnek.”

Mintegy a nemes gondolat illusztrációjaként alexandriai városnézésünk során különös kép tárult elénk: egy félreeső téren gyermekek fociztak két-két utcakőből kirakott kapura, szegényes öltözékben (egyikük cipő nélkül), a játék szenvedélyétől fűtött zavartalan boldogságban. Ókori párhuzamokról szólva érdemes megemlíteni a Szent Pál bibliai leveleiben is megszólított korintusiak szemléletmódját és az azt átörökítő angol amatőr futballklub, a Corinthian példáját. A futballpályán képviselt hozzáállást Gerő Ödön újságíró így jellemezte a Pesti Hírlap 1904-es cikkében: „A korintusi a lábával nem csak rúg, hanem érez és gondolkozik is. Ezért különb az ő rúgása, mint a másoké.” Ha ötvözzük a korintusi eszmét az alexandriai tér kölykeitől látott és a nemzetközi futballtornán tapasztalt gyakorlattal, el is jutunk a következtetésig, amelyet Ahmed Zajed, az Alexandriai Könyvtár igazgatója hangoztatott az intézet gondozásában megjelent, Szöllősi György által jegyzett Puskás-életrajz kairói bemutatóján: „Könyvtárunk hisz abban, hogy a sport a kultúra szerves része, az úgynevezett puha hatalom (»soft power«) egyik legfontosabb eszköze, amely hozzájárul az emberek közötti kapcsolatok építéséhez, a tisztelet és a béke értékeinek terjesztéséhez.”