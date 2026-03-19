Szoboszlai: Nagyobb felelősséget vállalok, mint az elmúlt két évben

PATAKI GYULA
2026.03.19. 07:13
Szoboszlai lett a mezőny legjobbja (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, a Liverpool a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján 4–0-ra legyőzte a Galatasarayt, és bejutott a legjobb nyolc közé. A mérkőzés legjobbjának választott Szoboszlai Dominik értékelt a TNT Sportsnak.
A törökországi 1–0-s vereség után a Liverpool hazai pályán 4–0-ra nyert a Galatasaray ellen, így bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A meccs legjobbjának az első gólt szerző Szoboszlai Dominikot választották, aki azzal kezdett, hogy nagyon nagy szükségük volt már egy ilyen jó eredményre.

„Úgy érzem, ma abba az irányba indultunk el, amerre haladni szeretnénk. Tudom, hogy a szurkolók elégedetlenek voltak velünk az utóbbi időben, de mi is azok voltunk magunkkal. De ez egy nagy lépés volt előre, és életemben először negyeddöntőbe jutottam.”

A magyar labdarúgó beszélt a fontos góljairól is.

„Őszintén szólva nem igazán érdekel, hogy mikor és hogyan szerzek gólt, egyszerűen csak be akarok találni. Segíteni akarok a csapatnak, és ha ez egy ilyen meccsen sikerül, akkor nagyon boldog vagyok. De természetesen szombaton is nagyon örülnék egy gólnak.”

Szoboszlai hozzátette, hogy a góljánál változtatnia kellett az elképzelésén, azért lőtte el ballal, mert nagyon közel volt a védőkhöz, viszont így bizonyította, hogy nem csak jobblába van. Kitért a saját formájára is.

„Igyekszem mindig a legjobbamat nyújtani, és talán több felelősséget is vállalok, mint az elmúlt két évben. De ez kell a fejlődéshez, és csak így válhatok még jobb játékossá.”

Beszélt a Steven Gerrarddal való összehasonlításáról, ami számára bók, hiszen gyerekként felnézett a Liverpool korábbi klasszisára. Szoboszlait kérdezték a PSG elleni negyeddöntőről is.

„Először is ezt a mentalitást a szombati, Brighton elleni meccsre is át kell vinnünk, mert az is fontos meccs, aztán mindenki megy a válogatotthoz. A Chelsea elleni meccsüket nézve azt mondhatom, a PSG nem lett rosszabb csapat tavaly óta. De mi is megmutattuk, hogy bármire képesek vagyunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool (angol)–Galatasaray (török) 4–0 (1–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Pawel Raczkowski (Listkiewicz, Kupsik) – lengyelek
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong (C. Jones, 67.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch (Nyoni, 89.), A. Mac Allister – Wirtz (Ngumoha, 89.), Szoboszlai, Szalah (Gakpo, 74.) – Ekitiké (Chiesa, 89.). Menedzser: Arne Slot
GALATASARAY: Cakir – Boey (N. Lang, a szünetben; Icardi, 80.), Singo, Bardakci (Elmali, 73.), Jakobs – Torreira (Akgün, 60.), M. Lemina – Sallai, Sara, Yilmaz – Osimhen (L. Sané, a szünetben). Vezetőedző: Okan Buruk
Gólszerző: Szoboszlai (25.), Ekitiké (51.), Gravenberch (53.), Szalah (62.)
Továbbjutott: a Liverpool, 4–1-es összesítéssel

