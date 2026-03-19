Döntő lehet, hogy a Fehérvár végig négy sorral tud játszani, a Klagenfurt nem

Igazi hokis csemege volt kedden a Fehérvár és a Klagenfurt negyeddöntős párharcának második mérkőzése. Kemény küzdelem, ütközések, bunyók és kapuvasak tarkították az összecsapást, amely magyar szempontból nem elhanyagolható módon 2–1-es fehérvári győzelemmel zárult. Az egyik fél negyedik győzelméig tartó szériában a klagenfurti vereséget követően tudott egyenlíteni a Volán, ami lélektani szempontból fontos. A párharc sűrű menetrendje miatt kétnaponta lépnek jégre a csapatok, nincs sok idő a pihenésre, ezért is fontos adaléka a párosításnak, hogy a Fehérvár végig négy sorral tud játszani, míg a KAC nem, ami hosszú távon döntő tényező lehet. Csütörtökön Klagenfurtban hasonló lendülettel lehet sanszuk a kék-fehéreknek.

Az ICEHL-ben a többi negyeddöntős párharc előrébb jár, sőt, meglepetésre van, amelyik már véget is ért, a címvédő Red Bull Salzburg söpréssel esett ki a Pustertallal szemben, az utolsó mérkőzés a 106. percben dőlt el. A Graz is a legjobb négy között van, a 99ers a Villach gárdáját ütötte ki. A Ljubljana 3–1-re vezet a Bolzano ellen, így a szlovénok is már csak egy lépésre vannak az elődöntőtől.

