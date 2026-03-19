NHL: Ovecskin gólt szerzett, már csak egy hiányzik az ezerhez

A Washington Capitals 4–1-re legyőzte az Ottawát, de még mindig hat pontra áll a rájátszást jelentő helyektől. A fővárosiaknál Alekszandr Ovecskin szerzett vezetést a második harmadban, így már 999 gólnál tart az NHL-ben: 922-t az alapszakaszban, 77-et pedig a rájátszásban ütött.

Ez volt Ovecskin 25. találata a mostani idényben, ezzel holtversenyben vezeti a házi góllövőlistát a Senators ellen szintén eredményes Tom Wilsonnal. Ovecskin valamennyi idényében a házi góllövőlista élén végzett, és eddig csak egyszer kellett megosztania az elsőséget, még a 2016–2017-es évadban T.J. Oshie-val. A washingtoniaknál a most bemutatkozó 19 éves védő, Cole Hutson is betalált, szűk fél perccel a vége előtt az üres kapuba.

Sidney Crosby még a téli olimpián sérült meg, és szerda este tért vissza a Pittsburghbe. A kanadai klasszis góllal és gólpasszal segítette a Penguinst, de a hosszabbításban a Carolina kerekedett felül, Sean Walker 28.3 másodperccel a vége előtt döntötte el a mérkőzést.

A Keleti főcsoport utolsó helyén álló New York Rangers otthon kapott hatot a New Jersey Devilstől. Sorozatban harmadszor veszített a ligaelső Colorado, amely szétlövés után maradt alul a Dallas ellen. A Calgary szétlövéssel győzött a St. Louis ellen, míg az Anaheim hosszabbítás után szenvedett vereséget saját otthonában.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Pittsburgh Penguins 6–5 – hosszabbítás után

New York Rangers–New Jersey Devils 3–6

Washington Capitals–Ottawa Senators 4–1

Calgary Flames–St. Louis Blues 2–1 – szétlövéssel

Colorado Avalanche–Dallas Stars 1–2 – szétlövéssel

Anaheim Ducks–Philadelphia Flyers 2–3 – hosszabbítás után