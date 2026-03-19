Szatmári Csaba: A Barcikától kapott pofont el kell felejteni

MENEKÜL A KIESÉS ELŐL a Diósgyőri VTK: a csapat legutóbb a sereghajtó Kazincbarcikától kapott méretes pofont, 4–0-s vereséget szenvedett hazai pályán, s továbbra is az utolsó előtti helyen áll a tabellán, három ponttal lemaradva a már benn maradó pozícióban lévő MTK Budapest mögött. Hét forduló van hátra az idényből, egyre fogy a javítási lehetőségek száma: a miskolciak legközelebb az ősi rivális Nyíregyházához mennek, a mérkőzés szombaton 14 órakor kezdődik.

„Jó lenne végre újra nyerni, az utóbbi négy bajnokin mindössze két pontot szereztünk, ez egyértelműen kevés – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a DVTK 31 éves belső védője. – A Nyíregyháza jó formában van, de nekünk rengeteget jelent, hogy szurkolóink visszatérnek a lelátóra, s biztosan megtöltik a vendégszektort. Szokatlan volt, hogy az ultrák nem buzdítottak minket az utóbbi időben, furcsa volt nekem is, hiszen lassan már öt éve, hogy a klubhoz tartozom, s rendre ott álltak mellettünk, és sokszor belehajtottak minket a győzelembe. Ezen már semmi sem múlhat, a többi pedig rajtunk áll. Nagy érvágás, hogy az egyik legveszélyesebb csatárunk, Lamin Colley biztosan nem lép pályára, mert a Kazincbarcika ellen piros lapot kapott, de szerencsére felépült Ivan Saponjics, aki remélhetőleg pótolja őt, de ott van még Peter Ambrose és Sajbán Máté is a keretben, tehát akadnak veszélyes támadóink. A Barcikától kapott pofont el kell felejteni, ezen kár rágódni, már csak arra kell fókuszálnunk, hogy idegenben legyőzzük a Szparit.”

A DVTK sorsolása igencsak nehéznek mutatkozik: a Nyíregyháza után játszik a Puskás Akadémiával (odahaza), a Ferencvárossal (idegenben), a Debrecennel (otthon), a Kisvárdával (idegenben), az ETO FC-vel (idegenben), zárásképp pedig a Pakssal Miskolcon.

„Kellenek a bravúrok, nem is kérdés, hiszen például az ETO és a Ferencváros a bajnoki címért küzd, míg a Debrecen a dobogóért. Bízom benne, hogy nem az utolsó fordulóban dől el, hogy kiesünk-e vagy sem, hiszek annyira a csapatban, hogy hamarabb kivívjuk az NB I-ben maradást. Hogy mi dönthet, melyik klub marad bent vagy esik ki? Egyértelműen az a csapat, amelyik jobban, a végsőkig tud megfelelően koncentrálni, és mentálisan bírja a rá nehezedő nyomást.”

Diósgyőrben több változás történt az utóbbi időben: az elmúlt két hétben távozott Vladimir Radenkovics vezetőedző, helyére érkezett Nebojsa Vignjevics, míg Kovács Zoltán sportigazgatói székébe Vincze Richárd ült.

„Nyilván ideális lenne, ha ezek a változások nem történtek volna meg, hiszen ez azt jelentené, jól megy a csapatnak. Nebojsa Vignjeviccsel még nem dolgoztunk sokat együtt, hiszen sorra következtek a bajnokik, ez a hét volt az első, amikor jobban megismerhettük az elképzeléseit. Nyilván lesznek változások, minden edző másként dolgozik, de a lényeg ugyanaz: nyerni kell a meccseket, és bent kell maradni. Az öltözőben ránk, rutinosabb játékosokra is támaszkodhat a szakmai stáb, de úgy érzékelem, hogy mindenki, így idősebb és fiatalabb, magyar és légiós is átérzi, hogy bár nagy bajba kerültünk, innen még vezethet felfelé az út. Az első lépést meg is kell tennünk Nyíregyházán.”

Telt ház várható a keleti rangadón Óriási az érdeklődés a Nyíregyháza–Diósgyőr rangadó iránt: a hazai klub tájékoztatása szerint szerda délutánig már több mint ötezer jegy talált gazdára, várhatóan telt ház előtt játszanak a csapatok, ami nyolcezer drukkert jelent. A vendégek összesen hétszáz belépőt kaptak, így, hogy visszatérnek a diósgyőri ultrák a lelátóra, garantáltan mind gazdára talál.

NB I

27. FORDULÓ

Március 20., péntek

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Március 21., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Március 22., vasárnap

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)