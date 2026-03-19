Pádár Nikolett második hellyel indított az amerikai egyetemi úszódöntőkben

A 19 éves magyar versenyző a Texas Egyetem csapatának tagjaként a 800 yardos gyorsváltó első embereként 1:40.30 perces idővel váltott, ami minden idők hatodik legjobb részeredménye ebben a számban.

Együttese végül másodikként csapott a célba, a számot a Virginia nyerte. Ábrahám Minna a USC váltójában ugrott medencébe, csapata a hetedik pozícióban zárt.

Az NCAA női döntőit Atlantában rendezik, a viadal szombaton zárul.