„A második félidőben új, fokozott önbizalmat láttam a csapat játékában” – Hans-Dieter Flick a Barcelona kiütéses győzelme után

Hans-Dieter Flick is az UEFA-nak értékelt: „Az első félidő nagyon kemény volt. Tudtuk, hogy nyomást fognak gyakorolni ránk, de az egy-egy elleni védekezésük is nagyon jó volt. Miután megszereztük az első gólt, az események fel-alá hullámzottak. Nagyon örültem, amikor megszereztük a harmadik gólt. Sokszor elvesztettük a labdát, és mivel a Newcastle nagyon gyors, nem volt könnyű védekezni. A félidőben arra kértem a játékosokat, hogy pontosabban játszanak, és szorítsák vissza a Newcastle-t, és ez jól bevált.”

A Barcelona edzője a spanyolok védelemről is szót ejtett: „Ezt ki fogjuk elemezni, javulni akarunk és javulni is fogunk, de a védelmünk utolsó vonala igazán remek munkát végez. Jól gyakoroltunk nyomást a labdás játékosra, és nem tettük könnyűvé a Newcastle dolgát.” A katalánok a legjobb nyolc között az Atlético Madrid ellen lép pályára, amely ellen kiesett a Spanyol Kupa elődöntőjében. Érdekesség, hogy a katalánok így tíz nap alatt háromszor is megmérkőznek Diego Simeone csapatával: április hetedikén és 14-én jön a BL-negyeddöntő két felvonása, előtte negyedikén pedig a La Ligában találkoznak. „A következő forduló is nagyon nehéz lesz, lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, ezt tettük a tavalyi idényben is, és most is ezt fogjuk tenni.”

„Tetszett, hogy a félidőben konkrét dolgokra hívtuk fel a játékosok figyelmét, és ők ezt végre is hajtották. Edzőként mindig jó érzés, amikor a játékosok figyelnek, majd az megjelenik a pályán is. A második félidőben új, megerősödött önbizalmat láttam a csapatban. Nagyon fiatal a keret, de a játékosok mindig igyekeznek jobbá válni, és folyamatosan fejlődnek. Fontos volt, hogy Lewandowski elmondta nekem, van ereje továbbküzdeni és a pályán maradni. Ez egy jó nap, egy jó BL-pillanat számára” – zárta gondolatait Flick.

Raphinha két gólja és két gólpassza mellett egy büntetőt is kiharcolt, így őt választották meg a mérkőzés legjobbjának. „Bonyolult mérkőzés volt egy olyan csapat ellen, amelyről tudtuk, hogy fizikailag kemények lesz. Erősek, sőt, elképesztően erősek, a PL-ben töltött időm alatt megtapasztaltam, milyenek. Különösen a St James’ Parkban, ezért úgy gondoltam, hogy a Newcastle-ben elért döntetlennel hazajönni nagyon jó eredmény. Ahogy a múlt héten is hangsúlyoztam, nehéz feladat volt számukra, hogy 90 percig kitartsanak a szurkolóink előtt. Úgy gondolom, hogy a második félidőben sokkal jobban játszottunk.”

A tizenegyest Raphinha harcolta ki, de Lamine Yamal értékesítette, erről így beszélt a brazil támadó: „Manapság a kapusok mindig jól felkészültek, akárki is rúgja a tizenegyeset. De a mérkőzés során kialakul egy érzésed, az aznapi önbizalomról van szó, és Lamine azt mondta nekem, hogy szívesen rúgná. Amikor látod az önbizalmát, bízol benne, és jól sikerült! Nagyon szépen rúgta.”

Robert Lewandowski, a Barcelona csatára a TNT Sportsnak nyilatkozva: „Nagyon boldog vagyok és nagyon büszke, mind magamra, mind a csapatra. Elkövettünk néhány hibát a védelemben, túl könnyű gólokat szerzett a Newcastle, de ha hét gólt rúgsz, akkor joggal lehetsz boldog.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol) 7–2 (3–2)

Barcelona, Camp Nou, 56 662 néző. Vezette: Letexier (francia)

BARCELONA: Joan García (Szcesny, 82.) – Eric García (R. Araújo, 21.), Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo (Xavi Espart, 66.) – Pedri, Bernal – Yamal, Fermín López (Dani Olmo, 67.), Raphinha – Lewandowski (Ferran Torres, 66.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

NEWCASTLE: Ramsdale – Trippier (Livramento, a szünetben), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali (Willock, 56.), Joelinton (Botman, 64.) – Elanga (J. Murphy, 64.), A. Gordon (Osula, 82.), Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe

Gólszerző: Raphinha (6., 73.), Bernal (18.), Yamal (45+7. – 11-esből), Fermín López (52.), Lewandowski (56., 61.), ill. Elanga (15., 28.)