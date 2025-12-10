Klujber Katrin: Minimum azt a teljesítményt kell nyújtani, mint Dániával szemben

Nem verhetetlen ellenfelet sodort női kézilabda-válogatottunk útjába a sors a világbajnoki negyeddöntőben. Még úgy is ezt érezzük, hogy az eddig százszázalékos Hollandia hazai pályán, 9000 néző előtt fogadja nemzeti csapatunkat szerda este 18 órától Rotterdamban.
A vb előtti erősorrendünkben mindkét csapatot a közvetlen üldözők közé soroltuk (Magyarország 5., Hollandia 6.), amit az utolsó középdöntős csoportmeccsükön be is bizonyítottak. A mieink az utolsó másodpercig kiélezett meccset vívtak a nagy esélyes Dániával (28–27-es vereség lett a vége), Hollandia pedig szinte végig vezetve 26–23-ra legyőzte a szintén aranyéremért érkező, címvédő Franciaországot. A két favorit így egymással küzd a négybe jutásért, mi pedig az eddig százszázalékos házigazda útjába kerültünk.
„Minimum azt a teljesítményt kell nyújtani, mint Dániával szemben – mondta Klujber Katrin a Nemzeti Sportnak a keddi médianapon. – Múlt vasárnap is mindent beleadtunk, teljes gőzzel mentünk előre. Az összes meccshez úgy állunk hozzá, hogy száz százalékot kell kiadnunk magunkból. Mivel két nap pihenőnk jött utána, pláne nem kellett tartalékolni, ráadásul a győzelem is benne volt, úgyhogy senki sem bánja, hogy hatvan percen át hajtottunk.”
A hét első napja a pihenés és a kikapcsolódás jegyében telt, volt, aki a családjával vagy a párjával találkozott, más könnyű sétát tett Rotterdam belvárosában.
„Jót tett a hétfői pihenőnap, kicsit ki tudtunk zökkenni, nem azon gondolkodtunk, vajon kit kapunk a francia, holland párosból. Felkészültünk, kipihentük magunkat, így frissen tudunk kiállni szerdán. Ha a franciák jöttek volna, ugyanúgy azt mondtuk volna, hogy jó, akkor ellenük készülünk és ellenük kell felvenni a kesztyűt” – folytatta a csapatkapitány.
A 26 éves jobbátlövő elárulta, a vb első felében a hollandok meccseit nem, csak az eredményeit követték, mert a legutóbbi volt az első jelentős összecsapásuk, amelyből reális képet kaptak a játékukról. Az ellenfél nagy tempót diktál kevés hibával, amire fel kell készülni, ahogyan arra is, hogy otthon játszik, ami ugyanúgy nagy erőt ad neki, mint a tavalyi Európa-bajnokságon Klujberéknek a magyar közönség. Ferencvárosi csapattársáról, a jobbszélső Angela Malesteinről így vélekedett.
„Jóban vagyunk, elnevetgélünk itt, a hotelben is, ha találkozunk. Ám a pályán ellenfelek leszünk, mindenki a saját feladatára figyel, szeretnénk minél kevesebb gólon tartani. Nehéz lesz őt kizökkenteni, de ha a kapusaink néhány helyzetét kivédik, akkor nem azt mondom, hogy elveszíti az önbizalmát, mert abból nagyon sok van neki, de legalább elérjük, hogy »nullszögből« ne vigye be.”
Szintén Magyarországon, Győrben játszik három további holland, akik Malesteinhez hasonlóan kezdők a svéd Henrik Signell szövetségi kapitánynál. A balszélső Bo van Wetering 32 góljával jelenleg a legeredményesebb a vb-n, gyorsan indul és a saját posztjáról is csak ritkán hibázik, sokszor kap hosszú passzt Dione Housheertől. Ez a fegyver eddig jól működött, a harmadik ETO-játékos, a balátlövő Kelly Dulfer pedig eddig régen látott markáns szerepet tölt be.
– Tizenkét év után jutottunk be ismét a legjobb nyolc közé a vébén. Mi az, ami mellettünk szólhat a hollandok elleni negyeddöntőben?
– Segíthet, hogy mi egy nappal többet pihentünk, mint a hétfőn még pályán lévő ellenfél?
– Vámos Petra jobban van?
– Mennyire lehet zavaró a telt házas Ahoy Arena? A tavalyi Eb-n Debrecenben tapasztaltakhoz képest milyen hangulat vár önökre?
Hollandia egyébként két ikonját is ezen a vb-n búcsúztatja, a 2019-ben világbajnok garnitúra két klasszisa, Estavana Polman és Lois Abbingh is utoljára szerepel narancsmezben. Abbingh 238 fellépésen 929-szer talált be, amivel második a házi örökranglistán, Polman pedig a 204 meccsén elért 676 góljával a hatodik helyen áll. Bármekkora legendák is, mégis azokban a periódusokban tűntek hétfőn is sebezhetőnek a hollandok, amikor ők ketten fent voltak.
„Már amikor otthonról elindultunk, volt egy célunk, amiből nem szeretnénk engedni. Sokan mondták, hogy nagy dolog tizenkét év után ott lenni a nyolc között, és kijelenthető, hogy egy ilyen jól sikerült Eb után sem szálltunk el. Tudjuk, hogy nem leszünk minden világeseményen a négyben, de mi tényleg komolyan gondoljuk, hogy lépésről lépésre haladunk” – mondta Klujber.
A válogatott fejlődése szempontjából óriási lépés lenne, ha az élmezőnybe tartozó vb-házigazdát ki tudná ejteni, ebben segíthet a támadójátékunk, amely talán még a hollandokénál is kiismerhetetlenebb. A középdöntőben a védekezésünk is huzamosabb ideig jól működött, ahogyan a kapuban Szemerey Zsófi is simán ott van Yara ten Holte szintjén – ha nem feljebb.
A holland női kézilabda-válogatottnál szeretnék azt hinni, egy kicsit könnyebb helyzetbe hozták magukat azzal, hogy nem Dánia, hanem Magyarország lesz az ellenfelük a vb-negyeddöntőben.
Hat éve nem látott sikerre készül a holland válogatott Rotterdamban: szeretne bejutni egy világesemény elődöntőjébe. Már a 2019-es világbajnok együttesnek is tagja volt az azóta a Győri Audi ETO KC-ba igazoló Dione Housheer és Bo van Wetering. Napjainkban már nemcsak a magyar sztárklub, hanem nemzeti csapatuk alapembereinek is mondhatják magukat, a hétfő esti középdöntős záráson a franciák felett aratott diadalból is kivették a részüket.
„A franciák voltak az első igazán jó ellenfeleink a világbajnokságon, büszke vagyok arra, ahogyan elkezdtük a mérkőzést. Utána együtt küzdve végig nyugodtak maradtunk, mindenki kivette a részét a győzelemből. A második félidőben már kevesebb helyem volt, de ez több teret adott a társaimnak” – értékelt lapunknak a 26–23-as holland siker után Dione Housheer jobbátlövő, aki az egyik győri csapattársát, a francia kapus Hatadou Sakót már legyőzte, szerda este a másik klubtárs kapus, Szemerey Zsófi ellen folytatná.
„Minden országnak különböző erősségei vannak. A magyaroknak nagyon jók az egyéni képességeik és a fizikai felépítésük. Utóbbiban kicsit hasonlítanak Franciaországra” – elemezte a mieink játékát Housheer.
„Olyan hangulatban léphettünk eddig pályára a vébén, amilyet korábban nem tapasztaltam – ezt már a balszélső Bo van Wetering mondta. – Láttuk, hogyan játszott a magyar válogatott Dánia ellen, az egyéni képességei mellett erős fizikailag, és a távoli zónából is vannak veszélyes játékosai. Az lesz a kulcs a negyeddöntőben, hogy mégse rájuk, hanem a saját védekezésünkre összpontosítsunk.”
|„Azok a válogatottak jutottak be a negyeddöntőbe, amelyekre tulajdonképpen számítani lehetett. Montenegró bekerülése némileg váratlan, Szerbia elrontotta a lehetőséget a montenegróiak és a feröeriek ellen is, talán a svédeket képzeltem volna el még továbbjutóként, de a papírforma azért van, hogy felboruljon. A magyar csapat eddig kétarcúan teljesített, voltak nagyon jó meccsei, elsősorban Románia ellen, illetve a dánokkal, egy topcsapattal szemben ötven percig jó kézilabdát mutatott, de akadtak olyan periódusok, amikor nem a korábbi stabil teljesítményt hozta. Mindig az dönt, hogy amikor nem játszunk jól, abból az időszakból hogyan és milyen gyorsan tudunk kijönni. Ez már az egyenes kieséses szakasz, a vébé legfontosabb meccse jön, kiegyensúlyozott és jó játékra lesz szükség, nem engedhető meg hosszú és mély hullámvölgy. A hollandok kiváló, gyors és korszerű kézilabdát játszanak felállt védelmi fallal szemben is, a hazai pálya pedig plusztámogatást ad nekik. Eddig kompakt teljesítményt mutatnak, jól sikerült a generációváltásuk, ha hibázik az ellenfél, a norvégokhoz hasonlóan gyorsan játékba hozzák a labdát és azonnal büntetnek. De megvan az esélyünk, ha azt az arcunkat mutatjuk, mint tavaly az olimpián vagy az Eb végjátékában például a franciák ellen.”
Hollandia a 2010-es évek közepére a mezőny egyik legjobb csapatává vált, köszönhetően a dán alapokon nyugvó, elsöprő lendületű támadójátékának. 2015 és 2019 között csak a riói olimpián nem szerzett érmet, viszont a hat évvel ezelőtt megnyert világbajnoki címe óta egyszer sem állt fel a dobogóra. A „régi nagyok” közül a ferencvárosi Angela Malestein mellett Lois Abbingh és Estavana Polman most is kerettag, és szeretnének hazai pályán még egy utolsó nagy eredményt elérni. Ám a jelenlegi csapat már sokkal inkább az eggyel fiatalabb generációra épül, amelynek tagja a két győri, Dione Housheer és Bo van Wetering, a kapus Yara ten Holte és az irányító Larissa Nüsser is. Hollandia legutóbb, 2023-ban úgy kapott ki a nyolc között a vb-n, hogy kilenc meccsből a norvégok ellen elveszített negyeddöntőn kívül a másik nyolcat megnyerte…
Olimpia: 4. (2016), 5. (2021, 2024) – 3 részvétel
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A NEGYEDDÖNTŐ MENETRENDJE
December 9., kedd (Dortmund)
Németország–Brazília 30–23
Norvégia–Montenegró 32–23
December 10., szerda (Rotterdam)
18.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Dánia–Franciaország (Tv: M4 Sport)
ELŐDÖNTŐ
December 12., péntek (Rotterdam)
Dánia/Franciaország–Németország
Hollandia/MAGYARORSZÁG–Norvégia