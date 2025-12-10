Klujber Katrin: Minimum azt a teljesítményt kell nyújtani, mint Dániával szemben



Nem verhetetlen ellenfelet sodort női kézilabda-válogatottunk útjába a sors a világbajnoki negyeddöntőben. Még úgy is ezt érezzük, hogy az eddig százszázalékos Hollandia hazai pályán, 9000 néző előtt fogadja nemzeti csapatunkat szerda este 18 órától Rotterdamban.

A vb előtti erősorrendünkben mindkét csapatot a közvetlen üldözők közé soroltuk (Magyarország 5., Hollandia 6.), amit az utolsó középdöntős csoportmeccsükön be is bizonyítottak. A mieink az utolsó másodpercig kiélezett meccset vívtak a nagy esélyes Dániával (28–27-es vereség lett a vége), Hollandia pedig szinte végig vezetve 26–23-ra legyőzte a szintén aranyéremért érkező, címvédő Franciaországot. A két favorit így egymással küzd a négybe jutásért, mi pedig az eddig százszázalékos házigazda útjába kerültünk.

„Minimum azt a teljesítményt kell nyújtani, mint Dániával szemben – mondta Klujber Katrin a Nemzeti Sportnak a keddi médianapon. – Múlt vasárnap is mindent beleadtunk, teljes gőzzel mentünk előre. Az összes meccshez úgy állunk hozzá, hogy száz százalékot kell kiadnunk magunkból. Mivel két nap pihenőnk jött utána, pláne nem kellett tartalékolni, ráadásul a győzelem is benne volt, úgyhogy senki sem bánja, hogy hatvan percen át hajtottunk.”

A hét első napja a pihenés és a kikapcsolódás jegyében telt, volt, aki a családjával vagy a párjával találkozott, más könnyű sétát tett Rotterdam belvárosában.

„Jót tett a hétfői pihenőnap, kicsit ki tudtunk zökkenni, nem azon gondolkodtunk, vajon kit kapunk a francia, holland párosból. Felkészültünk, kipihentük magunkat, így frissen tudunk kiállni szerdán. Ha a franciák jöttek volna, ugyanúgy azt mondtuk volna, hogy jó, akkor ellenük készülünk és ellenük kell felvenni a kesztyűt” – folytatta a csapatkapitány.

Vámos Petra már részt vett a keddi edzésünkön (Fotó: Árvai Károly)

A 26 éves jobbátlövő elárulta, a vb első felében a hollandok meccseit nem, csak az eredményeit követték, mert a legutóbbi volt az első jelentős összecsapásuk, amelyből reális képet kaptak a játékukról. Az ellenfél nagy tempót diktál kevés hibával, amire fel kell készülni, ahogyan arra is, hogy otthon játszik, ami ugyanúgy nagy erőt ad neki, mint a tavalyi Európa-bajnokságon Klujberéknek a magyar közönség. Ferencvárosi csapattársáról, a jobbszélső Angela Malesteinről így vélekedett.

„Jóban vagyunk, elnevetgélünk itt, a hotelben is, ha találkozunk. Ám a pályán ellenfelek leszünk, mindenki a saját feladatára figyel, szeretnénk minél kevesebb gólon tartani. Nehéz lesz őt kizökkenteni, de ha a kapusaink néhány helyzetét kivédik, akkor nem azt mondom, hogy elveszíti az önbizalmát, mert abból nagyon sok van neki, de legalább elérjük, hogy »nullszögből« ne vigye be.”

Szintén Magyarországon, Győrben játszik három további holland, akik Malesteinhez hasonlóan kezdők a svéd Henrik Signell szövetségi kapitánynál. A balszélső Bo van Wetering 32 góljával jelenleg a legeredményesebb a vb-n, gyorsan indul és a saját posztjáról is csak ritkán hibázik, sokszor kap hosszú passzt Dione Housheertől. Ez a fegyver eddig jól működött, a harmadik ETO-játékos, a balátlövő Kelly Dulfer pedig eddig régen látott markáns szerepet tölt be.